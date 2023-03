Luc Nys staat met Real Herentals voor meerdere uitdagingen: “We zitten in een ‘change’ en dat vraagt tijd”

Luc Nys maakt een nuchtere analyse van de campagne: “Het behalen van de bekerfinale is natuurlijk een hoogtepunt. We mogen daarvan genieten en we mogen daar ook fier op zijn. Tegelijkertijd moeten we beide voeten op de grond houden. We mogen niet uit het oog verliezen dat we een ‘gemakkelijke’ loting kenden. Dat maak je maar één keer in de twintig jaar mee. We kunnen er ook niet omheen dat we als ploeg na Nieuwjaar een dipje meemaakten. Dat kan gebeuren. Een aantal spelers haalden hun gebruikelijke niveau niet. We mogen niet afhankelijk zijn van twee spelers. Dan moeten anderen opstaan. We hebben enkel topspelers in onze ploeg. Die moeten ten allen tijden het hoofd erbij houden. Dat is niet altijd gebeurd. We verloren in Châtelet. Daar kan je nog stellen dat je tegen een topploeg speelt. Het puntenverlies tegen Eisden, Hasselt of Luik (beker, red.) was onnodig. Daar moet aan gewerkt en dat is een taak voor de spelers.”