Luc Nys is nieuwe manager van Real Herentals: “Ik kon me helemaal vinden in het project”

De voorbije vijf jaar was Luc Nys aan de slag als manager bij ARB Hamme. Hij loodste de club mee naar eerste nationale. Eind maart raakte bekend dat Nys op het einde van het seizoen de club zou verlaten. Aanvankelijk was zijn verdere sportieve toekomst nog niet duidelijk, maar nu bereikte hij een akkoord om als manager bij Real Herentals aan de slag te gaan.

Hoe belandde Luc Nys bij Real Herentals? “Na mijn vertrek bij Hamme waren de plannen aanvankelijk vaag. Ik heb zelfs lang getwijfeld of ik nog aan de slag zou gaan bij een eersteklasser. Een gesprek met coach Yves Heremans bracht daar verandering gespeeld. We hebben nog samen in dezelfde ploeg gespeeld bij Amigo Schepdaal, zodat we elkaar kennen. Hij bracht me in contact met de clubleiding. Later was er ook interesse van een andere eersteklasser (Nys noemt de ploeg niet, red.) , maar ik voelde snel een klik met Herentals. In dat eerste gesprek informeerde ik naar mijn takenpakket en het project van de club. In dat project kon ik me helemaal vinden. Nadien volgde er nog een tweede babbel, maar dat ging eerder over details. Vermits ik me goed voelde bij het voorstel, ging ik akkoord om de komende drie seizoenen aan de slag te gaan bij Real.”

Goede omkadering

Luc Nys zal zich met het sportieve bezighouden. “Ik had snel door dat het met de omkadering in Herentals wel goed zat. Sinds de komst van Nick Nuyens als voorzitter gaat men nog professioneler te werk. Dat is in eerste nationale ook nodig. Ik ontferm me in de toekomst over de beloften en de A-ploeg. Logischerwijze ligt het accent uiteraard bij dat laatste team. Het voorbije decennium was Herentals een vaste waarde rond de vierde of de vijfde plaats. In eerste instantie moet er een constante komen en moeten we een vaste waarde worden in de top vier, zelfs de top drie. De kloof met Halle-Gooik moet op termijn kleiner worden. Momenteel hebben we zelfs nog een achterstand op Antwerpen, Châtelet en Charleroi. Die wordt minder groot. Ons wagonnetje moet definitief aan dat drietal worden aangehaakt. We hebben de accommodaties om de top te ambiëren. Ook naar de spelersgroep toe stel ik vast dat die steeds sterker wordt.”