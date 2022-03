Luc Nilis (SV Belisia) ontvangt leider Hoogstraten: “Ongelofelijk trots op mijn spelersgroep tot dusver en het resultaat van deze topper staat daar los van”

Kan ook niet anders, als je bedenkt dat Belisia nu toch al elf weken op rij ongeslagen is. Tot dusver kon alleen Lyra-Lierse in sportpark ‘De Kattenberg’ komen winnen. Blijft dat ook zaterdagavond na de komst van leider Hoogstraten? “Die glazen bol heb ik helaas ook niet, maar het resultaat zal niet bepalend zijn voor de appreciatie die ik naar mijn spelersgroep toe heb”, wil coach Nilis graag onderstreept zien. “In het begin van dit seizoen leden we nog een aantal duidelijke nederlagen. Nadien heb ik het elftal niet meer op die manier zien wegvallen, wat toch aangeeft dat welke weg we hebben afgelegd. In zoverre dat het wel lijkt alsof een gelijkspel niet langer voldoende is. Dat is de druk die je dan krijgt als je bepaalde resultaten neerzet, maar wees gerust, ik probeer dat gevoel bij onze jonge spelersgroep weg te houden.”

Was er bij de kompetitiestart nog enige twijfel over de waarde van het elftal, dan hebben een goede bekercampagne en dito resultaten in de kompetitie, snel plaats gemaakt voor hogere verwachtingen. “Daar wil ik slechts ten dele in meegaan. Wat baat het immers om begoochelingen op langere termijn te maken? Begrijp me niet verkeerd, maar ik wil het ook in deze fase van de kompetitie graag van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Te beginnen met Hoogstraten dus, dat ik een zeer goed elftal vind. Je bekleedt op dit ogenblik de plek in het klassement die je toekomt, maar dat geldt evenzeer voor ons. En wie ons van nabij volgt, weet dat we altijd een hoge spektakelwaarde nastreven”, belooft T1 Luc Nilis in de aanloop naar de topper.