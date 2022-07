Luc Nilis hervat de trainingen met Belisia: “Leuk gevoel om opnieuw op het oefenveld te staan”

De Zonhovenaar werd vorig seizoen vlak voor aanvang van de kompetitie als coach aangesteld en maakte derhalve die voorbereiding op een, naar wat later zou blijken, succesverhaal niet van bij de start mee. “In die zin kan je inderdaad van een nieuw gevoel spreken. Eens die shoes aangebonden voelde ik me snel weer helemaal in het ritme en dat voor een kompetitie, waarbij we toch van bij de eerste wedstrijd bevestiging zullen moeten brengen. Een hele uitdaging, maar onze kern is met de nieuwkomers Driek Wevers, Alessio Allegria, Jelle Alaerts, Benjamin Bambi, Alexander Quadflieg en Matthiece Nelissen in de breedte goed versterkt. Tel er Christophe Martin Suarez en Leonardo Cascio (beiden nog op vakantie) bij en dan hebben we nu de keuze uit 21 mensen”, licht Nilis even toe.