Luc Nilis en Belisia vergeten City Pirates voor rust uit te tellen en gaan erna ten onder (4-2): “We slepen ons naar het einde”

Luc Nilis kon op bezoek bij City Pirates geen beroep doen op heel wat basispionnen, maar daar was in de eerste helft weinig van te merken. Belisia was de betere ploeg en kreeg de beste kansen. Timmermans trof de lat, Landuyt besloot voorlangs en thuisdoelman De Schoenmaeker moest redden op een deviatie van Vandecaetsebeek aan de eerste paal, maar toch kwamen de bezoekers op achterstand. Stassen maakte wel nog verdiend gelijk op slag van het rust maar in de tweede periode haalden de Bilzenaren niet meer hetzelfde niveau en walsten de piraten over hun tegenstander, 4-2 was de eindstand.

“Op basis van de eerste helft had het niet zo’n vaart moeten lopen”, beseft ook Belisia-coach Luc Nilis. “Wij waren de betere ploeg en konden twee of drie keer scoren. Lukt dat, dan krijg je een andere wedstrijd, maar in plaats daarvan kregen we het deksel op de neus. De gelijkmaker was verdiend, maar na de pauze haalden we nooit meer hetzelfde niveau. Al dat verbaast me dat ook niet. De jongens die speelden, deden hun best, maar wij kunnen gewoonweg geen halve ploeg aan ontbrekende basisspelers opvangen. City Pirates kon bijsturen op moeilijke momenten, wij niet.”

Beloften

“Alles valt op dit moment een beetje samen qua afwezigheden. Ik kon lange tijd rekenen op een complete kern, maar nu spelen ziekte, blessures en schorsingen allemaal tegelijkertijd hun rol. In Merksem stonden twee beloften op het veld en daarnaast zaten er ook nog drie op de bank. Ik kan hen niets verwijten, maar het is dan ook niet onlogisch dat je in de tweede helft wat te kort komt op een moment dat zij de druk opvoeren.”

Slepen

“Het eindrondeticket? Daar zijn we nu niet mee bezig. De ogen liegen niet. Iedereen ziet dat we ons op dit moment naar het einde van het seizoen slepen. Dan hoef je niet met andere dingen bezig te zijn dan de eerstvolgende wedstrijd en te zorgen dat je daar min of meer klaar voor bent. We zien wel waar we uit komen en voor het overige werken we naar volgend seizoen toe. De kern voor dit jaar was te klein met veertien à vijftien spelers en dus zijn er nog een viertal versterkingen nodig.”