Luc Nilis blijft eerlijk en neemt afscheid van Belisia: “De rol van hoofdcoach is niet echt voor mij weggelegd”

De Zonhovenaar kende nochtans een geweldig eerste seizoen. Belisia nam deel aan de eindronde en zag een bekeravontuur pas op AA Gent stranden. Ook dit seizoen prijkt blauw-wit, met een derde plaats en amper twee punten achterstand op leider Hasselt, in de top van het klassement. “Maar ik ben ook enorm blij, dat ik van Belisia de kans heb gekregen om uit te zoeken of ik mijn weg kon vinden als hoofdcoach. Daar zal ik Ed Somers en zijn bestuursploeg altijd dankbaar voor blijven. Dit is zeker een club met een enorm potentieel. Ik wil die mensen in Bilzen dan ook alle succes toewensen. Alleen, ik wou vooral naar mezelf toe eerlijk blijven en zal me vanaf nu voluit toeleggen op mijn job als jeugdtrainer bij KRC Genk. Die uitdaging ligt mij gewoon veel beter”, verlaat Luc Nilis met enige emotie Belisia SV.

Tijd nemen voor de opvolging

In afwachting dat de kandidaturen binnenstromen, zal T2 Jan Schoefs zijn verantwoordelijkheid nemen. “Wij hebben respect voor de beslissing van Luc Nilis”, vult voorzitter Luc Janssen aan. “Wij vergeten zeker niet, dat zijn naambekendheid op onze club afstraalde. In geen tijd plaatste hij daardoor de nieuwe club SV Belisia op de voetbalkaart. Wij merkten de laatste weken evenwel ook de groeiende onrust bij de coach. Zijn afhaken was voor ons dan ook niet helemaal een verrassing. Laat me toe Nilis te bedanken voor de samenwerking en hem alle succes in zijn verdere trainersactiviteiten toe te wensen. Wij van onze kant willen ons rustig beraden over het invullen van deze vacature. Tot zo lang zal trouwe luitenant Jan Schoefs, vergroeid met de clubwerking ook, het hoofdtrainerschap voor zijn rekening nemen.”