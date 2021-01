Luc Engelschenschilt (Volley Oudenaarde) ziet twijfel de kop opsteken: “We zitten met te veel vraagtekens”

Jobs Ben je introvert? Deze beroepen zijn je op het lijf geschreven

28 januari Heb je tijdens de lockdown gemerkt dat je veel meer energie hebt als je in een rustige bubbel kan werken in plaats van in een druk kantoor vol rinkelende telefoons, typende collega’s en onophoudelijke smalltalk? Waarschijnlijk ben je introvert. Jobat.be tipt de functies die het best bij je persoonlijkheidstype passen.