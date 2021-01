Luc Engelschenschilt (Volley Oudenaarde): “We zitten met te veel vraagtekens”

“We zitten met te veel vraagtekens om concrete plannen te maken”, weet de trainer-coach van D’Hondt Volley Oudenaarde. “Wanneer kunnen we herbeginnen. Niemand kan er een exacte datum op plakken. Wie wil het risico nemen om een teamsport te beoefenen, waarbij er af en toe toch lichamelijk contact is met iemand van de ploeg. Hebben volleyballers andere sporten ontdekt die gemakkelijker in hun wekelijks schema passen. Het is immers eenvoudiger om over te stappen van een ploegsport - met welomschreven en verplichte trainingsuren - naar een individuele sport, met de zalige vrijheid om zelf het moment te bepalen wanneer je gaat sporten.”

Terug goesting krijgen

“Ik denk dat het belangrijk wordt dat er initiatieven genomen worden, waardoor de spelers of speelsters alweer goesting krijgen in het volleybal”, meent Luc Engelschenschilt. “Terug geanimeerd bezig zijn met ploeggenoten. Veel balcontacten verzamelen om opnieuw het plezier te vinden. Ik denk met een beetje nostalgie terug aan de grastoernooien van vroeger die jarenlang erg populair waren. In Moerbeke, in Kieldrecht, zelfs in Holland het befaamde ‘pinkstertoernooi’ te Sint-Antonis. De hele dag keihard volleyballen en daarna een feestje. Misschien is het de taak van de volleybalbond om voor die impulsen te zorgen. Dat kan ook door kleine beachsessies te organiseren. Dat moet maar met een paar ploegjes zijn - prettig met elkaar - aan de Blaarmeersen in Gent bijvoorbeeld. Maar er moet een aanbod komen. Ik hoor van mijn spelers dat zij daarnaar hunkeren. Lekker volleyballen en daarna gezellig samen iets drinken. Dat sociaal leven naast het volleybal wordt gemist. Natuurlijk moet alles op een verantwoorde manier georganiseerd worden. En daar wringt misschien het schoentje: kan dit allemaal nog, veilig en gezond?”