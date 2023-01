Luc Declercq (SV Zulte Waregem): “De A-kern versterken, want we willen een vaste waarde in play-off 1 worden”

AA Gent Ladies en Standard zijn de rechtstreekse tegenstanders van Zulte Waregem in de strijd om de plaatsen vijf en zes, de laatste tickets voor play-off 1. Gent telt vijf punten meer dan Essevee en speelde ook één wedstrijd meer. Standard begint met drie punten meer aan het laatste schuifje van de reguliere competitie en werkte één partij minder af. Zulte Waregem heeft nog zeven matchen om in de stand over Gent of Standard te springen.

“We geloven er nog altijd in. Zijn we compleet dan hoeven we niet onder te doen voor bijvoorbeeld AA Gent Ladies”, vindt sportief verantwoordelijke Luc Declercq. “Net voor de winterstop verloren we met 1-0 in Gent, maar dat was zonder Elke Van Gorp en Nicky Van den Abbeele. In een oefenmatch bij PSV hebben we gezien dat Myriam Benlazar een aanwinst is. Ze speelde op positie ‘tien’ en gaf in die vriendschappelijke partij een degelijke indruk.”

Vijf nieuwkomers

Benlazar is 27 jaar, komt over van Toulouse en is Algerijns international. Zij wordt deze winter de enige versterking bij Zulte Waregem. “Het budget laat niet toe om nog iets extra’s te doen”, verduidelijkt Declercq. “We zijn al aan het werk naar volgend seizoen toe. Iedereen weet waar bij ons het schoentje wringt: in dertien matchen scoorden we nog maar elf doelpunten. Tegen de start van de volgende competitie willen we twee aanvallers aantrekken. Een vijftal nieuwe gezichten is het doel. We gaan zeker verder met onze trainers, dat is al doorgesproken. De speelsters dringen er ook op aan om met Kenny Engels als hoofdtrainer verder te gaan.”

De Zwitserse Luisa Blumenthal verlengde haar overeenkomst voor volgend seizoen reeds. Ook Léna Hubaut tekende al een contract voor de competitie 2023-24. “We willen met Zulte Waregem een vaste waarde worden in play-off 1”, benadrukt Declercq. “Dit seizoen de eerste zes halen is nog altijd mogelijk. Want Gent zal ook nog wel ergens een steekje laten vallen. Voor de start was play-off 1 een doel, niet echt een must.”

Zaterdag 14 januari om 15.30 uur: SV Zulte Waregem-KV Mechelen.

