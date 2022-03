Luc De Baets na 4-9-winst bij Banden Nollet Aalter: “Behoud is nu heel dichtbij”

“De wedstrijd begon zeker niet volgens het verhoopte scenario. We keken snel tegen een 2-0-achterstand aan en lieten de kans om te milderen via schepcorner liggen. Het verhaal van het hele seizoen, ik zag de bui al hangen. Gelukkig toonden we mentale veerkracht en na de aansluitingstreffer van Benaïssa Ouattara konden we halfweg de score dichten via Emmanuel Donkor.”

Betere tweede wedstrijdhelft

In de tweede wedstrijdhelft haalde AZ het laken naar zich toe. De Baets zag vooral Emmanuel Donkor schitteren. “Emmanuel was zeker de man van de wedstrijd. Hij nam vijf van de negen doelpunten voor zijn rekening. Toch bleef het lange tijd spannend, want na drie periodes was het nog steeds maar 3-4. In een sterke periode konden we vooral via Donkor het verschil uitdiepen. Door het verlies van Oudenaarde zijn onze kansen op het behoud gevoelig gestegen. Zo moet Oudenaarde nu stunten tegen leider San Siro Deftinge en moeten ze ook nog winnen in Appels. Wij krijgen de kans om bij Hard Labeur Nazareth zelf de punten te sprokkelen die zekerheid geven over het behoud. We zullen Donkor wel moeten missen, want hij trekt naar Afrika en ook de geschorste Gert-Jan Lameire is niet inzetbaar. Hopelijk recupereren we Jonas Van Landschoot.”

Toekomst

Het ziet er dus naar uit dat AZ’77 Maldegem ook volgend seizoen in eerste nationale blijft spelen. We blikken over de schouders van De Baets mee naar de toekomst van AZ’77. “Het is zo dat Bregt Savat liet weten liever op een hoger niveau te spelen. Hij is en was een coryfee van de club, maar Bregt wil een bepalende speler zijn en hij vond dat hij daar dit jaar minder in slaagde en hij een stapje wil terugzetten. We zijn druk doende om de ploeg naar volgend jaar te versterken. Verder willen we ook de band met veldvoetbalclub KSK Maldegem aanhalen. Onder impuls van Leander Claeys krijgt onze voetbalschool opnieuw vorm. Vanaf 11 september kunnen jongens of meisjes van zes tot tien jaar op zondagvoormiddag indoor trainen. Alle info daarover kan je vinden op www.leandertechniek.be”