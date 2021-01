Luc Calsijn (KSK Maldegem): “Fusieverhaal blijft ons boeien”

Voetbal Vlaanderen hakte de knoop door. Geen voetbal meer in de amateurreeksen. Een verrassing is het niet. Voor de clubs is de duidelijkheid heel erg welkom. Ook voor tweedeprovincialer KSK Maldegem. We hielden de vinger aan de pols bij Luc Calsijn. Van het stopzetten van de competitie naar het fusieverhaal in Maldegem is het maar een klein sprongetje in ons gesprek met de duivel-doet-al van de roodgelen.

“Eerst en vooral: dit is de enige juiste beslissing die Voetbal Vlaanderen kon maken. Je kan het niet maken dat kappers en de horeca hun boterham niet kunnen verdienen en dat je zou toelaten dat voetballen wel mag. Wij hadden met de spelers sowieso een overeenkomst dat ze geen premie zouden krijgen als de kantine niet geopend kon worden. Als club is voetbal in de amateurreeksen niet leefbaar zonder inkomsten van de kantine. Voor ons is het wel jammer dat de competitie niet hervat wordt, want met een 15 op 15 begonnen we bijzonder sterk aan de competitie en we hadden het gevoel dat we er heel dichtbij gingen zijn. Maar nogmaals, gezondheid primeert en Voetbal Vlaanderen maakte de juiste beslissing.”

Transfers

Maldegem bleef intussen niet bij de pakken zitten en koos ervoor om de huidige spelersgroep samen te houden. Ook volgend jaar wil het mee doen voor de prijzen. “Van de huidige spelerskern is Davy Versprille de enige vertrekker. Davy kon werk en voetbal moeilijk combineren en haakt af of zal op een lager niveau aan de slag gaan. Maar van de basiself en de jongens die vaker speelden, blijft iedereen. We hebben ook een heel talentvolle lichting beloften en die jongens zullen de concurrentie zeker aanwakkeren. Emile De Jaeger wordt al zeker overgeheveld naar de A-kern en in de loop van het seizoen zullen nog wel jongens die stap zetten.”

Schaalvergroting

Na enkele moeilijke jaren lijkt Maldegem weer klaar om voorin mee te strijden in tweede provinciale. Een promotie naar eerste provinciale is de uitdaging. En Calsijn speelt geen verstoppertje: een fusie ziet Maldegem wel zitten. “Wij willen op korte termijn naar eerste provinciale. Op sportief vlak zetten we stappen, maar minstens even belangrijk is dat we op structureel vlak groeien. Toch geloven wij in schaalvergroting en zijn we in Maldegem pro een fusie. Ik begrijp dat zo ’n fusie met wat argwaan bekeken wordt. Wij zien enkel voordelen. We kunnen als fusieploeg de lat hoger leggen, kunnen sponsors bundelen en een eventuele B-ploeg kan van een promotie uit vierde provinciale een doel maken. Ook voor de jeugd zie ik kansen. Jongens die het niveau aankunnen, kunnen misschien wel interprovinciaal spelen. Duidelijk is dat het gemeentebestuur van Maldegem het voetbal een duwtje in de rug wil geven. Een fusie zou het voor hen een stuk interessanter maken. Wij zijn vragende partij, maar zijn ook alleen gewapend voor de toekomst. Sentiment speelt mee bij het gevoel dat men bij een fusie heeft. Dat sentiment moet misschien eens opzij gezet worden op weg naar een hoger doel.”