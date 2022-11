LS Merendree trekt op zoek naar nieuwe trainer na breuk met Kurt Mertens

Zondagavond rond 17 uur. Merendree heeft net met 0-3 verloren en coach Kurt Mertens is ‘not amused’. Niet alleen om de nederlaag, maar omdat de voorzitter voor de wedstrijd in de kleedkamer de spelers toesprak. In de kantine laat Mertens zijn ongenoegen duidelijk blijken. Voorzitter Yves Van Kerrebroeck krijgt de volle laag. Van Kerrebroeck vindt niet dat hij een fout maakte. “Ik ben twintig jaar voorzitter en leid deze club met veel passie. Wij hebben ambitie en willen die top vijf halen en de eindronde spelen. Als voorzitter vind ik dat ik het recht heb om af en toe eens in de kleedkamer op te duiken. Dat gebeurt heel zelden. Een of twee keer per jaar. Dat de trainer mij dan na de wedstrijd afblaft, kan ik niet hebben. Ik twijfel niet over de kwaliteiten van Kurt Mertens als trainer, maar hij moet zijn emoties op dat moment beter onder controle houden. Hij had net zo goed op een ander moment een gesprek kunnen voeren en zijn beklag kunnen doen. Nu stapte hij zelf op, maar we hadden hem net zo goed de laan uit kunnen sturen.”

Maldegem

Merendree moet dus in de aanloop naar het duel in Maldegem verder met Peter Van Quaethem, vorig seizoen T1 en nu assistent van Mertens. Wij probeerden Kurt Mertens te bereiken, maar die gaf niet thuis. Van Quaethem wou wel een korte reactie geven. “Ik probeer in dat hele verhaal zowel onze voorzitter als trainer Kurt Mertens te begrijpen. Zelf was ik er niet bij tijdens de speech van onze voorzitter, maar nog voor de wedstrijd liet Kurt me weten dat het verhaal stopte. Dat dit niet kon. Alles berust eigenlijk op een misverstand en dat is natuurlijk heel jammer. Kurt had trouwens die beslissing ook genomen bij winst. We gaven trouwens een heel degelijke repliek tegen Destelbergen. We voetbalden goed mee en onze 1-1 werd onterecht afgekeurd. Ik heb overwogen om er ook de brui aan te geven, maar wil Merendree niet in de steek laten. En voor alle duidelijkheid: ik heb niet de ambitie om T1 te blijven. Maar de voorbereiding op de wedstrijd in Maldegem wil ik wel voor mijn rekening nemen.”