Lowiese Seynhaeve met Zulte Waregem in kwartfinale bij OHL B: “We moeten laten zien dat we veel goesting hebben”

“Zuur”, reageerde doelvrouw Lowiese Seynhaeve op de vraag welk gevoel ze overhoudt aan de nul-nul tegen Woluwe. “Er stak zeker meer in. Bij ons lag het tempo te laag waardoor we niet veel doelgevaar afdwongen. Eén bal had er altijd in gemoeten, maar dat gebeurde jammer genoeg niet. Zelf gaven we niet veel weg. We hebben twee punten laten liggen. Ietwat eigenaardig want uit bij Woluwe konden we zowel in de competitie als in de Beker van België onze wil opdringen. Iets wat ons afgelopen zaterdag niet lukte.”

Plaatsen vijf en zes

Twee belangrijke verliespunten die hopelijk bij de eindafrekening niet gaan doorwegen. Want Zulte Waregem is met Standard en AA Gent Ladies in een felle strijd om de plaatsen vijf en zes gewikkeld. De drie clubs tellen zestien punten, maar het duel Standard-Essevee moet na stopzetting door de mist nog worden afgerond. Zulte Waregem keek toen tegen een 2-0-achterstand aan.

“We hopen dat die partij volledig hernomen wordt, maar wellicht moeten we enkel de 37 resterende minuten afhaspelen”, ging Seynhaeve voort. “Neen, ik denk niet dat de opeenvolgende nederlagen tegen de topploegen Genk, OHL en Anderlecht ons vertrouwen hebben geschaad. We maakten het Anderlecht in de tweede helft moeilijk. Daar hebben we eerder vertrouwen getankt.”

Twee bekerzeges

Voor de volgende competitieopdracht zaterdag bij Ladies Genk speelt Zulte Waregem bij eerstenationaler OHL B de kwartfinale van de Beker van België. Tegen een ploeg die een reeks lager speelt moet de kwalificatie afgedwongen worden. “Toch gaan we OHL B niet mogen onderschatten”, blikte Seynhaeve vooruit, “want het is een team met heel veel jong talent. Dinsdagavond moeten we tonen dat wij Zulte Waregem zijn. We moeten vooral veel goesting tonen.”

Daarmee begint het. In de Beker van België boekte Lowiese Seynhaeve, in Aalst werkzaam in een supermarkt, al enkele successen. “Met AA Gent Ladies won ik twee keer de finale”, glunderde de 22-jarige doelvrouw bij de herinnering. “Tegen Anderlecht zat ik op de bank, tegen Standard stond ik onder de lat. Zo’n bekercompetitie is toch wel iets speciaals.”

