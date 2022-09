Lowie Stuer (Menen) over loting voor Champions League: “Loodzwaar, maar het wordt unieke ervaring”

Als vicekampioen ging de naam van Decospan Menen voor het eerst in de geschiedenis in de pot van de Champions League. Het team van coach Frank Depestele kwam terecht in een loodzware groep. Niet alleen zit de winnaar van vorig seizoen, het Poolse Kedzierzyn, maar ook verliezend finalist Trentino in poule D. Derde tegenstander is de Tsjechische kampioen Karlovarsko.

“We waren vrijdag net op onze hotelkamers in Chaumont aangekomen toen de resultaten van de loting bekend raakten”, zegt de 26-jarige Stuer. “Iedereen ging onmiddellijk op de gang om de loting te bespreken. Vooraf hadden we bepaalde voorkeuren, qua locatie en qua niveau. Zo gingen we in de winter bijvoorbeeld liever naar Italië dan naar een andere meer afgelegen en koudere bestemming. We waren wel wat geschrokken van onze tegenstanders. Het is een loodzware poule. Als we ons willen kwalificeren, moeten we voorbij de finalisten van vorig jaar. We moeten realistisch zijn: de kans dat ons dat zal lukken is heel klein. Als we de Tsjechische kampioen Karlovarsko kunnen opzij zetten, worden we opgevist in de CEV-Cup. Dat Red Dragon Wout D’Heer bij Trentino speelt, is wel leuk. Ook de aanwezigheid van twee ex-Aalst-spelers (Adrian Staszewski en Twan Wiltenburg, red.) bij Kedzierzyn is een leuk extraatje. Het wordt sowieso een heel leuke ervaring, het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Menen op het kampioenenbal aanwezig is. We laten het op ons afkomen en willen ervan genieten. We gaan er alles aan doen om er mooie matchen van te maken”.