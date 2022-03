Lowie Stuer (Menen) na winst in eerste barragematch in Achel: “Eén van onze moeilijkste matchen van het seizoen”

Libero Lowie Stuer was na afloop heel tevreden met de hard bevochten zege. “Achel bood meer tegenstand dan ik had verwacht, maar langs de andere kant had ik ons ook iets sterker verwacht”, aldus de 26-jarige Stuer. “In de eerste set draaide het heel goed. Onze block-defense was in orde en we scoorden vlot. Vanaf de tweede set ontwikkelde de thuisploeg meer opslagdruk en lukte bij hen alles. We hadden het moeilijk in hun heksenketel en de twijfel sloop in het team. Uiteindelijk haalden we het, maar ik vond het één van onze moeilijkste matchen van het seizoen. Het was pas op het einde van de tiebreak dat we afstand konden nemen, onder meer dankzij drie killblocks van Seppe Rotty. Een hele opluchting. We zijn heel blij dat we die eerste wedstrijd tot een goed einde brachten. Het komt er nu op aan om zo goed mogelijk te recupereren tegen woensdag.”

Weinig rust

Om zich alsnog te kwalificeren moet Achel woensdag én zaterdag zegevieren in de hel van Menen. “Achel heeft niets te verliezen en kan vrij spelen. Terwijl wij als derde van de reguliere competitie alles te verliezen hebben. Het doel van deze kwalificatieronde ontgaat me volledig. Wij spelen een schitterend seizoen, wonnen tegen Roeselare en Maaseik en twee keer tegen Aalst. Wat moet je meer doen om de play-offs te halen? Toch zou het zomaar kunnen dat wij na de barrages niet naar de Champions Final 4 mogen. Dan wordt je seizoen plots minder mooi. Met onze kwaliteiten moeten we in staat zijn ons te kwalificeren. Het zal erop aan komen om iedereen zo fris mogelijk te krijgen tegen woensdag. Na drie sets met heel wat lange rally’s zaten een aantal jongens kapot. Wij spelen vaak met dezelfde ploeg waardoor er weinig rust is. Het niveau van de competitie is gestegen zodat we het ons ook tegen de mindere ploegen niet kunnen veroorloven om aan 80 procent te spelen”.

Veel vertrouwen

Stuer is na zijn buitenlands avontuur bij Sète in zijn tweede passage bij Menen bezig aan zijn derde jaar bij de grensploeg. Hij is tevreden over zijn seizoen. “Net als de rest van het team heb ik veel vertrouwen. Dat is voor een groot stuk de verdienste van coach Frank Depestele. Hij voelt de groep goed aan en weet wat elke speler nodig heeft. Dat zorgt er ook voor dat we goed presteren. Tegen de kleinere ploegen laten we soms al eens een puntje liggen, maar Menen kan het de grote teams altijd moeilijk maken. Die rol heeft een club als Menen altijd al gespeeld en dat is tof. Een competitie zonder Menen zou niet hetzelfde zijn en dat hoorden we ook overal waar we gingen spelen toen er eind januari sprake was dat Menen zou stoppen op het hoogste niveau. Menen is een gewaardeerde tegenstander die met een beperkt budget resultaten haalt en steeds leven in de brouwerij brengt. Ondertussen weten we dat Menen ook volgend seizoen in Liga A zal uitkomen. Onze twee youngsters (Seppe Rotty en Simon Plaskie, red.) zullen we kwijt zijn, maar voor de rest is er nog niet zoveel geweten. Zelf ben ik in gesprek met de club. Ik zie een verlengd verblijf wel zitten”.