Lowie Stuer en Menen op twee sets van bekerfinale: “Iedereen kijkt er enorm naar uit”

“Het knaagt wel dat we in onze Europese campagne nog geen set konden pakken”, zegt libero Lowie Stuer. “Tegen Karlovarsko waren we er dichtbij en woensdag tegen Zaksa was het misschien niet te zien aan de setstanden, maar als we wat meer hadden doorgedrukt, zat er wel meer in. De thuisploeg was wat minder gemotiveerd, wellicht omdat het “maar” tegen ons was. Er waren kansen, maar we konden ze niet grijpen. We presteerden al beter. We maakten teveel fouten waardoor we vooral tegen onszelf aan het spelen waren. Zaksa had genoeg aan zijn basisniveau om te zegevieren. Dat neemt niet weg dat we over het algemeen wel in een vrij goede flow zitten.”

Het hoogste Europese niveau is voor Menen momenteel te hoog gegrepen. In de competitie zijn de Vauban-boys na een zwakke start aan een opmars bezig. Sinds kort staan ze op plek zes die recht geeft op deelname aan de play-offs. Maar hét hoofddoel dit seizoen is het halen van de bekerfinale. Na de verpletterende zege van twee weken geleden in Borgworm hebben Stuer en co in eigen huis genoeg aan twee winnende sets om hun ticket voor de bekerfinale veilig te stellen.

Voor de 27-jarige libero zou het zijn derde bekerfinale zijn. “Dat klopt, maar het zou wel de eerste finale zijn waarin ik een aandeel heb. De eerste finale was het spannende duel tegen Antwerpen met Roeselare, de laatste in de Lotto Arena. Het jaar nadien in het Sportpaleis was er de afgang met Antwerpen tegen Asse-Lennik. In die twee finales stond ik niet tussen de lijnen. Net als iedereen kijk ik er enorm naar uit om op 26 februari in het Sportpaleis te staan. Het komt erop aan om gefocust te blijven. In Borgworm hebben we onze favorietenrol opgenomen. We moeten ons eigen niveau halen en gebruiken maken van ons thuisvoordeel. Druk zal er sowieso zijn, maar we moeten deze omzetten in concentratie in plaats van achteruit te gaan. De wedstrijd wordt zondagavond om 19 uur gespeeld. Omdat we woensdagnacht om 4 uur moesten opstaan voor de terugreis vanuit Polen, hebben we ervoor gekozen om een dag later te spelen. Supporters kunnen eerst de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië op groot scherm volgen (in CC Kaffee, red.).”

Gemiste start

Stuer is bezig aan zijn vierde seizoen in Meense loondienst. “Na een mindere start is mijn niveau aan het beteren. In het begin van het seizoen zat iedereen om beurt of meerdere spelers tegelijk in een mindere periode. Zelf verzeilde ik ook een paar wedstrijden op de bank (Yentl Bille nam de plaats van Stuer in, red.). We misten onze start, maar zijn aan het inhalen. Woensdag trekken we naar Gent en onze eerste match na Nieuwjaar zijn we te gast in Guibertin. Dat zijn belangrijke wedstrijden.”