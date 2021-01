Lowie Stuer en Menen kunnen zondag zekerheid krijgen over play-offs: “Vooral naar onszelf kijken”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUENa een korte winterbreak hervat Menen zondag de competitie met een verplaatsing naar Borgworm. De Luikenaars staan op de laatste plaats, terwijl Menen mooi in de subtop meedraait. En toch is Lowie Stuer nog niet helemaal zeker van zijn stuk: “Als Abinet zijn dagje heeft, kan het nog tricky worden in Luik.”

Met een derde plaats sloot Menen 2020 af op een onverhoopte derde stek. Daarmee liggen de play-offs helemaal binnen handbereik. Zondag kan Lowie Stuer met zijn ploeg zekerheid krijgen over een stekje bij de beste vier van België. “Blijkbaar kan het zelfs zaterdag al beslist zijn, mocht Aalst met 3-0 winnen tegen Leuven, maar eigenlijk reken ik liever zelf niet te veel en kijk ik gewoon naar onszelf. Als we winnen in Borgworm is alle twijfel weg.”

Trainingsniveau

Een makkelijke opdracht aangezien de Luikenaars de rode lantaarn dragen? “Aalst had er alle moeite om te winnen en Gent verloor er voor Nieuwjaar nog”, weet Stuer. “Als Abinet zijn dagje heeft, kan het nog tricky worden voor ons. Maar laat ons vooral niet doemdenken en van de eigen kwaliteiten uitgaan. Uit ervaring weten we dat we alle ploegen aankunnen. Zelfs de toppers, als we op niveau spelen. Geen idee of we zondag een hoog spelpeil kunnen halen, want op training lukte het deze week nog niet te best. Al trainden we voor de jaarwisseling ook een paar keer barslecht om finaal met een knap matchresultaat naar boven te komen. In dat opzicht maak ik me nog niet al te veel zorgen.”

Ver Eecke en Rotty

Woensdag oefende Menen nog in Aalst zonder Seppe Rotty. De aanvaller sukkelt nog met zijn enkel. Maar Anshel Ver Eecke maakte wel zijn rentree na lang blessureleed. “Weliswaar voorzichtig”, voegt Lowie Stuer er direct aan toe. “Hij deed het wel heel goed, al zal hij zondag nog niet spelen. We moeten ook geen onnodige risico’s nemen, hé. Ook Rotty blijft allicht nog preventief aan de kant. Dat betekent dat ik weer als receptie-hoekspeler mag opdraven. Op zich heb ik daar geen problemen mee, want ik wil de ploeg helpen waar nodig.”

“Of ik terugkeer naar mijn gebruikelijke liberopositie als iedereen weer fit is, kan ik moeilijk voorspellen. De trainer zal die keuze moeten maken, maar ik denk dat de vorm van de dag bepalend zal zijn”, laat Stuer weten. “Yentl Bille doet het nu heel goed als libero en het zou misschien ondankbaar zijn om hem zomaar weer aan de kant te schuiven. Alles zal zichzelf wel uitwijzen. Ik weet wel zeker dat we iedereen zullen nodig hebben op verschillende posities als we in de tweede helft van het seizoen willen bevestigen.”