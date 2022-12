Louka Maertens (Volley Noorderkempen): “Als je het mij vraagt, dan wil ik snel promoveren naar de Liga”

Volleybal eerste nationale vrouwenTijdens het volgend weekend - waarin de halve finales van de ‘Belgian Cup’ worden betwist - gaat men in de nationale en de promoreeksen vrolijk verder met de competitie. In eerste nationale bij de vrouwen staat er zelfs een topwedstrijd op het programma. NRG VC Geel neemt het op tegen Volley Noorderkempen uit Vosselaar. De huidige nummer twee tegen de leiders. Een heuse Kempense strijd met heel veel inzet.

“We hebben nog geen enkele wedstrijd verloren”, vertelt Lisa Van den Vonder van de Noorderkempen. “We willen voortdoen zoals we bezig zijn en tegen Geel gewoon drie punten veroveren. Wanneer je als team zo vaak wint, dan zit iedereen vanzelfsprekend in de flow. Dan is de sfeer opperbest. Vorig jaar verloren we nog van Geel tijdens de Beker van België. Tijd om revanche te pakken.”

Acht punten voorsprong

“Het bestuur en de trainers van de Noorderkempen zijn voorlopig niet bezig met een eventuele promotie naar de Liga A”, beweert de aanvalster. “Het woord promotie is nog niet uitgesproken. Het seizoen is nog lang. We hebben al veel thuismatchen mogen spelen. Dus we moeten nog veel op verplaatsing, daarom blijf ik voorzichtig met mijn voorspellingen over het kampioenschap.”

“Het is inderdaad een duel tussen de nummers één en twee van de competitie in onze reeks, maar dat doet er niet toe”, vult Louka Maertens aan. “We zijn gewoon van plan om zo goed mogelijk te presteren. We willen elke week ons beste niveau halen. Ik ben nieuw in de groep en het bevalt mij uitstekend. Het klikte vanaf het eerste moment met de groep en met trainer Van Drom. Ons team heeft een gezonde mix van ervaring en jong opkomend talent. De wisselspeelsters tonen ook regelmatig hun mogelijkheden. Het is nooit een verzwakking wanneer iemand anders in de ploeg komt.”

“Ik kom vanuit de Liga (De aanvalster was actief bij VDK Gent en Saturnus Michelbeke, red.). En als je het mij vraagt, dan antwoord ik eerlijk dat ik zo snel mogelijk weer naar de hoogste volleybalreeks wil promoveren”, blijft Louka Maertens ambitieus. “We hebben op dit moment een voorsprong van acht punten. Wanneer we volgend weekend van Geel winnen, dan wordt de kloof nog groter. Maar het is nog niet gedaan. Tijdens de uitwedstrijden speelden we niet altijd ons beste volleybal. Daar moeten we op letten. In Geel kan het al meteen een werkpuntje zijn voor ons allemaal.”

Het collectief is onze grote sterkte

Dat het team van de Noorderkempen sterk is, dat beseft Michel Mariën maar al te goed. “Maar elke tegenstander die de confrontatie met ons aangaat, moet zijn beste niveau bovenhalen”, klinkt de trainer-coach van Geel strijdlustig. “Dus ook de speelsters van de Noorderkempen zullen hun beste match van het seizoen moeten spelen om van ons te kunnen winnen. Ik weet wel dat zij dit seizoen nog maar twee sets verloren. Dat is indrukwekkend. Wij stellen daar ons collectief tegenover. Dat is onze grote sterkte.”

“Geel is net gepromoveerd en we staan verrassend op een voorlopige tweede plaats”, stelt Mariën vast. “De ploeg heeft voor zichzelf de ambitie uitgesproken om tussen de zesde tot de tiende plaats te eindigen in eerste nationale. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we dat probleemloos halen. We moeten wel iedere week ons spelniveau vasthouden, want de volgende weken ontvangen we Roeselare en Blaasveld. Net voor de winterstop zullen we pas weten waar we in de rangschikking staan. Na Nieuwjaar kunnen we onze ambities eventueel bijstellen.”

