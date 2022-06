Louise Versavel scoort in Pro League en reist met vertrouwen naar haar derde WK: “Het wordt alsmaar professioneler”

Zaterdag scoorde Louise Versavel de twee openingsdoelpunten voor de Red Panthers in hun Pro League-duel tegen de Verenigde Staten en zondag deed ze er nog eens een doelpunt bij. De spits reist dus met extra vertrouwen op zak naar haar derde WK. “Het is leuk om te zien dat zo veel meisjes het goed doen”, aldus de ervaren Versavel.

Louise Versavel is bij de Red Panthers goed voor 213 interlands. Van de huidige WK-kern doen alleen Barbara Nelen en Alix Gerniers beter. De 27-jarige Versavel sloot meteen na de Olympische Spelen van 2012 in Londen bij de nationale hockeyvrouwen aan en deed de voorbije jaren haar reputatie als sluipschutter alle eer aan. Tijdens deze derde editie van de Pro League bleef Versavel echter lang op zoek naar een doelpunt. Tot zaterdag in ’s Hertogenbosch tegen de Verenigde Staten. Eerst draaide ze zich vrij in de cirkel en knalde staalhard in doel en in de tweede helft zorgde ze op strafcorner voor het tweede Belgische doelpunt. De ban was gebroken en de Panthers wonnen uiteindelijk nog met 5-0. Zondag werd het in de afsluitende match van de Pro League 3-0 voor de Panthers. Versavel scoorde opnieuw op strafcorner. “Het klopt dat het al een tijdje geleden was dat ik nog scoorde”, aldus Versavel, die zaterdag ook tot speelster van de match werd verkozen. “Je mag daar niet te veel aan denken. Of je nu acties of goals maakt: dat maakt niet veel uit. Dat neemt niet weg dat ik het uiteraard fijn vond om opnieuw de netten te vinden. Dat is logisch voor een spits (lacht).”

Derde WK

Versavel is één van de zeven Red Panthers die vanaf volgende week een derde WK meemaakt. Tijdens de vorige editie, in Londen in 2018, scoorde de speelster van Braxgata vier keer in vier wedstrijden. “In de laatste poulewedstrijd maakte ik toen drie doelpunten tegen Japan. Ook nu sluiten we de poule tegen Japan af. De geschiedenis mag zich dus herhalen”, lacht ze. “We mogen echter niet vergeten dat ook Japan de laatste jaren geëvolueerd is. Onlangs werden ze niet voor niets Aziatisch kampioen.”

Versavel geeft toe dat het ook voor haar bij de bekendmaking van de WK-selectie stressen was. “Dat is normaal, want heel veel meisjes doen het op dit moment enorm goed”, zegt ze. “Dat is leuk om te zien. Nog nooit was de concurrentie zo groot.”

Aanleunen bij topteams

Met de Red Panthers staat Versavel momenteel op de zesde plaats op de wereldranglijst. Onze hockeyvrouwen deden nooit beter. “Stap voor stap werd de voorbije jaren alles professioneler”, aldus Versavel. “Dan denk ik aan de omkadering, de stevige fysieke voorbereiding en de technische en tactische details. Het is daarom dat we nu aanleunen bij de topteams en dat willen we op het WK bewijzen.”

Tot slot: Versavel kreeg binnen de groep de bijnaam ‘La bomba’. “Op een bepaald moment kwam Abi Raye daar mee af tijdens een fitness-sessie en dat is blijven hangen”, lacht ze.