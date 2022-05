Louis Weyts vindt niet dat hij het PK moet winnen: “Toch zou het mooi zijn die titel te veroveren”

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Mathieu Coucke en Kortrijk Spurs kunnen reguliere competitie als leider afsluiten: “Top twee is al heel mooi”

In Top Division One wordt dit weekend de laatste ‘speeldag’ afgewerkt. Op het programma staan nog twee inhaalwedstrijden. Leiders Kortrijk Spurs en Hubo Limburg United Two komen allebei in actie. Om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten moét Kortrijk Spurs zeker winnen, maar is het ook afhankelijk van het resultaat van Hubo Limburg United Two (de Limburgers staan positief tegenover Kortrijk in de onderlinge duels, red.). En het grote werk moet dan nog beginnen in de play-offs.

16:01