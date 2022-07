Louis Weyts kan na de Vlaamse ook de Belgische titel pakken: “Ik verwacht een gesloten wedstrijd”

Zes zeges, Vlaams kampioen, interclubwinst in Frasnes-lez-Anvaing: Louis Weyts mag in Brasschaat, bij de tweedejaarsnieuwelingen, tot de favorieten op de Belgische titel gerekend worden. Hij verwacht zondag een gesloten koers.

Om goed voorbereid te zijn ging Louis Weyts vorige week het parcours van het BK in Brasschaat al eens verkennen. “De wegen zijn heel breed, ik denk dat het kampioenschap op een sprint zal uitdraaien”, blikt de pion van VC ‘t Meetjesland vooruit. “Uiteraard hoop ik op de driekleur, maar er zijn bijzonder veel concurrenten. Xander Scheldeman, Axel Van Den Broek, Cedric Keppens. Normaal zou Nolan Huysmans daar ook bij zijn, maar na een zware val in Frasnes-lez-Anvaing is hij nog aan het revalideren.”

Aanvallen of niet

Weyts won in de Henegouwse gemeente de manche om de Beker van België. Tot nog toe één van zijn meest prestigieuze overwinningen. Die dag maakte hij het in de sprint keurig af. Voor Cedric Keppens en Wout Hemeryck. Uiteraard zullen er bij de tweedejaarsnieuwelingen zondag jongens zijn die voor de aanval zullen kiezen. “Een BK is een BK: ik verwacht een heel gesloten koers, niet echt veel renners zullen durven aanvallen”, vermoedt Weyts. “Ik zal in de loop van de wedstrijd ook wel eens iets proberen, maar als ik twee ronden van het einde vermoed dat het op een sprint uitdraait probeer ik zo fris mogelijk de laatste kilometers te halen.”

Genoeg drinken

Iets wat hem vorige zondag in Westrozebeke niet lukte. “Zondagnamiddag was het heel warm”, blikt hij terug. “We raakten met zes voorop, maar mijn benen verzuurden heel snel. Omdat ik te weinig gedronken had. Ik deed twee flessen water mee naar de koers, maar ik had geen isotone dranken mee. Dat heb ik moeten bekopen. Een goeie leerschool. Zondag zou de temperatuur tot 28 graden stijgen. Met de slechte ervaring van vorige zondag ben ik me nu al aan het voorbereiden op een warm BK. Door genoeg te drinken.”

Want het BK is ook nog een stuk langer (80,5 km) dan een gewone kermiskoers. Voor Louis Weyts breekt na de titelstrijd een korte rustperiode aan. “Ik ga in augustus nog een paar klimkoersen rijden, puur als training”, beweert de renner uit Lotenhulle die van het winterseizoen op de piste een doel gaat maken.