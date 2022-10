Louis Weyts eindigt seizoen met tiende zege en hoopt op sterk pisteseizoen: “Slagen voor testen nationale ploeg”

“Voor Affligem schreef ik mezelf in de loop van de week uit”, verduidelijkt Louis Weyts. “Ik zette mijn rustperiode in. Tegen eind november kom ik op de piste in competitie. Dus was het tijd om even een pauze in te bouwen. Ik kon mijn wegseizoen afsluiten met winst voor eigen volk. Een mooie afsluiter. Ook mijn tiende overwinning dit seizoen. Met de ploegmaats Victor Heirbrant en Remi Sucaet kon ik de wedstrijd in Lotenhulle naar mijn hand zetten. Het peloton was niet zo groot, veertig deelnemers slechts. Waardoor het moeilijk was om weg te rijden. Twee ronden van het einde had ik door dat we om de overwinning zouden spurten. Ik kon me goed positioneren en maakte het af. Een opsteker nadat ik de week voordien in Jemeppe ten val kwam. Met twee kapotte wielen en stuurbreuk kon ik niet meer verder.”

Frasnes mooiste van de tien

De pion van VC ‘t Meetjesland boekte een paar mooie zeges. In het Vlaams-Brabantse St-Martens-Bodegem werd hij Vlaams kampioen, in de West-Vlaanderen Cycling Tour won hij twee etappes. “Toch is mijn overwinning in Frasnes-lez-Anvaing, in een manche om de Beker van België, de mooiste van de tien”, benadrukt de Topsportschoolstudent. “Omdat daar heel veel sterke nieuwelingen aan de start stonden, op een parcours dat niet meteen in mijn voordeel is. In die interclub moesten we net geen duizend hoogtemeters overbruggen. Wat nog net binnen mijn huidige mogelijkheden ligt.”

Ploegkoersen met Huysmans

Waar Weyts – op 1 januari ruilt hij VC ‘t Meetjesland voor Van Moer Logistics – goed scoort is op de wielerbaan van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Deze winter stapt hij over naar de junioren. “De eerste twee meetings van het seizoen laat ik passeren, nadien zal ik zo vaak mogelijk meedoen”, blikt hij vooruit. “In scratch of afvalling de Belgische driekleur pakken zou mooi zijn. Of wie weet in de ploegkoers. Met Nolan Huysmans heb ik in die discipline een nieuwe ploegmaat. Ik hoop dat ik slaag voor de testen van de nationale pisteploeg. Het zou mooi zijn indien ik volgende zomer al eens mag proeven van het EK-piste in het Portugese Anadia.”

