Louis Verstraete en SK Beveren kunnen leven met gelijkspel in topper tegen RWDM: “Het belangrijkste was om niet te verliezen”

Volleybal Lotto Volley League Seppe Baetens en Lindemans Aalst gaan onderuit in Leuven: “Focus gaat nu naar vijfde plaats”

Na de 3-0-nederlaag tegen Haasrode-Leuven is de vierde plaats helemaal weg voor Lindemans Aalst. De Ajuinen spelen in de play-offs nog tweemaal thuis, woensdag tegen Roeselare en zaterdag tegen Menen, maar een Europees ticket afdwingen zal via de barrages moeten gebeuren.