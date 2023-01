Louis Verstraete eindelijk terug bij SK Beveren: “Iedereen denkt dat voetballers kleinzerig zijn, maar dit was een gevaarlijke blessure”

voetbal challenger pro leagueLouis Verstraete(23), de laatste jaren een absolute sterkhouder bij SK Beveren, is eindelijk terug van zijn aanslepende rugblessure. Waar zijn afwezigheid in de eerste prognose enkele weken bedroeg, was hij uiteindelijk dik vier maanden buiten strijd. De middenvelder staat te popelen om zijn team opnieuw op het veld te kunnen helpen.

Op stage kon hij aan alle trainingen deelnemen en speelde hij ook in totaal zeventig minuten in de oefenwedstrijden. “Ik kon eindelijk weer minuten maken en dat ging oké”, aldus Verstraete, die uiteraard verlegen zit om matchritme. “Ik richt me eerst op het fysieke en dan pas op het terugvinden van mijn niveau. Ik voel me fit en kan eindelijk opnieuw pijnvrij spelen.”

De lange rust- en herstelperiode was nodig omdat hij bleef hervallen. “Ik had een stressfractuur, dat is een kleine breuk in de onderrug waar je behalve rusten niet veel kan aan doen. Het leek in het begin vrij onschuldig en heb er wellicht te lang mee doorgespeeld. Kijk, voetballers worden vaak aanzien als kleinzerige sporters. Maar met een klein beetje pijn ga je normaal gezien niet stoppen met spelen. Je kan ook niet voor alles naar de medische staf lopen. Nu weet ik dat dat gevaarlijk kan zijn als je zoiets laat aanslepen.”

De onzekerheid hielp niet. “Het ging eerst over twee weken, uiteindelijk werd het vier maanden. Eens ik wist dat ik lang buiten strijd zou zijn, werd het iets makkelijker om de knop om te draaien.”

Klaar voor Beerschot

Verstraete is meteen selecteerbaar voor de klepper tegen Beerschot. “Ik ben inderdaad klaar. Met de ploeg hebben we er vertrouwen zijn dat we klaar zijn voor Beerschot. Wat de nabije toekomst brengt? Ik weet dat zo’n uitspraken riskant zijn, maar als we op ons elan van het eerste deel van het seizoen doorgaan, zijn we sterk genoeg om de promotie te halen. De enige offday - afgezien van de heenwedstrijd op Beerschot - was op bezoek bij RWDM. De ploeg heeft vertrouwen en ik merk dat het beter en beter loopt.”

In een ploeg die draait, is het uiteraard moeilijker om opnieuw in de basis te geraken. “Het is niet onlogisch dat het wat tijd kan vergen, maar ik ga mijn uiterste best doen. Ik wil opnieuw op het veld staan.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL