Louis Torres (Cercle) matchwinnaar tegen Anderlecht met goal bij eerste basisplaats: “Mijn geluk kan niet op”

Louis Torres (22) trainde al vanaf dag één van de voorbereiding met Cercle Brugge mee, maar kreeg pas in de week voor de competitiestart het verlossende bericht van TD Carlos Aviña dat hij in Brugge een vast contract mocht ondertekenen. Twee weken later mocht hij zijn eerste basisplaats, zijn eerste doelpunt en zijn eerste zege in groen-zwarte loondienst inschrijven. “Fantastisch gewoon”, wist de linkerflankverdediger met zijn vreugde geen blijf. In de catacomben van Jan Breydel stond hij dolenthousiast zijn prestatie te becommentariëren terwijl ploegmaat Larade alles met de smartphone filmde en naar Monaco doorstraalde. “In die beslissende fase stuurde ik Olivier Deman met een verre pas weg en had hij uitstekend gezien dat ik mee was gevolgd om in te trappen. Zijn assist was werkelijk perfect klaargelegd en getimed. Voor mijn nieuwe publiek meteen kunnen scoren en winnen: dit is een droom. Mijn geluk kan echt niet op.”

“Vieren? Naar huis en rusten, ja”

Door de knieblessure van Miangue, die de hele week niet had getraind, wist Torres vrij snel dat hij tegen Anderlecht zijn eerste basisplaats zou krijgen.

“Dit is een beloning voor mijn noeste arbeid in de aanloop”, lacht hij. “Het was zweten en puffen, zes weken lang, want op elke training werd van de eerste tot de laatste minuut maximale intensiteit geëist. Zoals we dat ook in elke match moeten leveren. In Westerlo lukte ons dat op de openingsspeeldag niet, nu zat het tegen Anderlecht meteen goed. Die drie punten zorgen voor een bevrijdend gevoel. We zijn klaar om dit de komende weken te herhalen.”

Torres hoopt, naar het voorbeeld van Popovic en Utkus, bij Cercle Brugge zijn profcarrière te kunnen lanceren.

“Ik tekende voor twee jaar”, geeft hij aan. “Het zou mooi zijn om hier door te breken, na vijf seizoenen bij Monaco. Ik hoorde er vorig seizoen bij de A-kern, maar had niet het gevoel dat ik op veel speelkansen moest rekenen. Daarom was ik best tevreden dat mij een testperiode bij Cercle werd aangeboden, waarna ik net als mijn copain Lucas Larade uiteindelijk mocht blijven. Ik ben afkomstig uit Nice, maar voetbalde daar nooit. Met mijn vriendin zoek ik hier nu een knus appartementje. Hoe wij deze zege gaan vieren? Niks vieren, snel naar huis en rusten, ja.”