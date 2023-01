Louis Patris (OHL): “Tegen Eupen onze tweede helft van in Westerlo doortrekken”

“Ho maar”, waarschuwt Louis Patris. “Dit is een superbelangrijke match voor ons. In de strijd om een play-off 2-ticket deden we een goede zaak door in Westerlo te gaan winnen. Op karakter vooral, na een zwakkere eerste periode waarin wij onze draai niet vonden. Wij reageerden goed na de rust, gaven ons voor honderd procent en méér, en toonden ons zowel in verdedigend opzicht als in ‘de zestien’ van de tegenstander efficiënt. Heel anders dan in die twee verloren wedstrijden tegen Kortrijk dus. Maar we moeten wel beseffen dat we wedstrijd na wedstrijd dezelfde groepsgeest, drive en efficiëntie moeten opbrengen, willen wij aan het slot van de reguliere competitie in de top acht eindigen. Dus, weer of geen weer, wij mogen tegen Eupen geen teken van verzwakking tonen. Volle concentratie en vol er tegenaan gaan van bij de aftrap, dat is de boodschap. Want als we puntenverlies lijden, is onze inzet en dat goede resultaat in Westerlo voor niets geweest.”