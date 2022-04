Louis Patris (OHL): “Seizoen in schoonheid afsluiten”

Voor OHL zit het seizoen 2021-22 er zondagavond op. “Jammer dat het al voorbij is, we hadden graag nog de play-offs gespeeld”, zegt Louis Patris (20). “Tegen een supergemotiveerd AA Gent willen wij deze campagne in schoonheid afsluiten.”

“Als je tegen zo’n tegenstander en in zo’n prachtig stadion als dat van AA Gent geen goesting hebt om er voluit voor de gaan, dan stop je beter met voetballen”, zegt coach Marc Brys. “Mijn spelers hebben ondanks de ontgoocheling van het mislopen van de play-offs, deze week heel goed en heel scherp getraind. Ik verwacht dat iedereen dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme zal tonen als vorige zaterdag tegen Antwerp, een wedstrijd die wij totaal onverdiend verloren. Ook in Gent gaan wij er alles aan doen om te winnen. Na negentig minuten zal blijken of dat genoeg is om de drie punten mee naar Leuven te nemen.”

Ook al heeft OHL niets meer te winnen of te verliezen, aan experimenteren denkt Marc Brys niet. De 18-jarige Ilyas Lefrancq, die zich tegen Antwerp als flankaanvaller in de gunst van de OHL-fans speelde tijdens zijn invalbeurt van een kwartier, moet niet in de basis verwacht worden. “Het is een compliment voor de jeugdopleiding van OHL dat in het slotkwartier tegen Antwerp met Mandela Keita (19), Louis Patris (20) en Ilyas Defrancq (18) drie jongeren in de ploeg stonden die grotendeels bij OHL werden opgeleid”, zegt Brys. “Zij dwongen dat af door hun werk en attitude op training. Mandela trad dit seizoen al in 24 wedstrijden aan, Louis in vijf. Ilyas, die bij de beloften speelt, maakte indruk toen hij vorige week met de A-kern mocht meetrainen. Daarom gaf ik hem die speelminuten. Hij staat nog niet zo ver als Mandela en Louis, maar die invalbeurt was géén cadeau, hij verdiende die op basis van wat hij tijdens de trainingen toonde.”

Herboren Louis Patris

Louis Patris die vorig seizoen grote stappen voorwaarts zette, leek dit speeljaar ter plaatse te blijven trappelen. Pas de jongste weken kwam de talentrijke Waalse verdediger weer boven water en hij presteerde erg sterk in de jongste twee wedstrijden, in Seraing en tegen Antwerp. “Op aandringen van de coach werk ik sinds een paar maanden tweemaal per week na de trainingen nog met een individuele begeleider”, zegt hij. “De bedoeling is, dat ik zelfbewuster, steviger, sterker en krachtiger word, in de duels vooral. Ik heb wat dat betreft de jongste weken duidelijk vooruitgang gemaakt. Mijn doel is, volgend seizoen mee te dingen voor een plaats in de basiself.”

“Als Louis op die manier verder blijft evolueren, zit dat er zeker in”, zegt Marc Brys.

Raphael Holzhauser

De voorbije dagen dook op de sociale media een foto op, waarop te zien is dat Marc Brys samen met Beerschot-middenvelder Raphael Holzhauser luncht in een restaurant. “Een gemeenschappelijke vriend had dat etentje geregeld”, zegt Brys. “Een overijverige ober maakte daar dus blijkbaar een kiekje van. Ik ken en volg Holzhauser van toen hij bijna drie jaar geleden bij Beerschot neerstreek. Hij is een fantastische speler en wij hebben samen over van alles en nog wat gepraat, maar meer moet je daar niet achter zoeken.”

Tot nader order doen wij dat dus niet. Bij OHL lachen ze ook de geruchten – of Indianenverhalen? – weg dat Marc Brys zou stoppen als trainer en dat Wim De Decker de nieuwe T1 zou worden. Al dan niet met Brys als technisch directeur. Het contract van Brys als T1 loopt nog tot juni 2024.