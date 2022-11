Louis Oyama (RWDM) heeft zich aangepast aan Belgische klimaat en voetbal: “Voor fans moeten we alles doen om die titel te pakken”

voetbal - challenger pro leagueHet heeft wat langer geduurd dan dat hij zelf had gedacht of verwacht, maar intussen is Louis Oyama een zeer belangrijke pion geworden in de (basis)ploeg van trainer Vincent Euvrard. De offensieve middenvelder, één van de zes Brazilianen die is overgekomen van zusterclub Botafogo, hoopt een mooi carrière uit te kunnen bouwen in Europa. Vrijdagavond trekt hij met RWDM naar Jong Genk.

Voor het middenveld beschikt coach Euvrard over drie evenwaardige middenvelders, waarvan er in functie van de tegenstander steeds twee aantreden. Vorige week zaterdag op Beveren stonden ze echter alle drie op het veld. De Sart en Baretto in een verdedigende rol, Oyama in een offensievere.

“Ik voel me steeds beter worden. Daar train ik natuurlijk hard voor, want ik wil zo veel mogelijk spelen voor RWDM én belangrijk zijn. Natuurlijk is scoren altijd leuk, maar als ik een beslissende assist kan afleveren dan ben ik even tevreden.”, stelt de Braziliaan met Japanse roots.

Dat Oyama iets langer in de wachtkamer zat, had te maken met zijn integratie.

“Ik was bij mijn aankomst hier fysiek nog niet helemaal in orde, maar dat is gelukkig verleden tijd. Nu kan ik zonder probleem negentig minuten lang alles geven. Maar behalve de fysieke paraatheid heeft me ook het klimaat en de manier van spelen in België in begin wat partner gespeeld. In Brazilië zijn het altijd heerlijke warme temperaturen, wat hier minder het geval is. Ook de manier van voetballen is in mijn vaderland anders. In België is het voetbal zeer intens en op kracht gestoeld, in Brazilië op techniek. Dat was dus even wennen. Maar ook hieraan heb ik me aangepast.”

Het is de droom van Oyama om nog een mooi voetbalcarrière uit te bouwen in Europa.

“Daar droomt iedere voetballer in Brazilië van. Voetballen in West-Europa is toch iets speciaals in onze ogen. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen van RWDM om hier mijn Europees avontuur te starten. Met deze club wil ik successen boeken. Dat ze zeer ambitieus is, past perfect in mijn kraam en sluit naadloos aan bij mijn doelstellingen. Ik ben alvast in een warme club terecht gekomen met een schitterend supporterslegioen. Voor hen gaan we alles doen om die beoogde titel te pakken. We trekken met het nodige respect naar (Jong) Genk, maar rekenen toch op de drie punten.”