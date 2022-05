Louis Olivier en HBC Izegem vieren titelfeestje in Overpelt: “Supporters maakten er een heksenketel van”

De tweede herenploeg van HBC Izegem heeft op de laatste speeldag de kampioenstitel binnen gehaald in Liga 2. Het had een overwinning nodig in Overpelt en met een 23-29-zege slaagde het glorieus in haar opzet. Het luidde een lange feestnacht in, die begon met een uitverkochte dubbeldekbus richting Pelt.

“De aanzet naar deze titel begon vorige week, toen we op eigen veld met een 34-27-zege tegen Evergem de leidersplaats overnamen van de Oost-Vlamingen”, steekt Louis Olivier van wal. “Zo kwam het dat wij op de laatste speeldag ons lot in eigen handen hadden. Overpelt, dat in de middenmoot van het klassement staat, was echter geen hapklare brok. Ze speelden vol overgave en leverden een fysieke veldslag. Wij moesten knokken voor elk punt. Ons duel ging lang gelijkop, tot op een punt in de tweede helft, waarin de thuisploeg niet meer zo vlot wist af te werken als voorheen, terwijl wij vooraan wel efficiënt bleven. Het kloofje dat we uitbouwden, verdedigden we vervolgens met hand en tand.”

Vanuit Izegem is het een kleine drie uur rijden naar Overpelt. “Het lag al sinds de start van het seizoen vast dat we naar deze wedstrijd met een dubbeldekbus gingen afreizen naar Limburg”, vervolgt de spelverdeler. “Los van ons klassement, wilden we met onze supporters de laatste match van het seizoen in schoonheid afsluiten. Dat we uiteindelijk voor de titel speelden, was een extra dimensie. Een tachtigtal supporters vulden de bus. In de heenreis zaten we met de spelersgroep en technische staf beneden, om onze concentratie te bewaren, terwijl de fans boven liedjes zongen. Tijdens de opwarming werd het duidelijk dat onze meegereisde supporters er een ware heksenketel van maakten, met luid gezang, trommels en toeters, die ook bij de thuisploeg hoge ogen gooiden. Mede dankzij hen haalden we deze titel binnen.”

Mentaliteitswijziging

De titel kwam voor Olivier als een kleine verrassing. “Het was onze ambitie om voor de top vier te spelen, maar we kenden een wisselvallige start en waren meteen op achtervolgen aangewezen”, vervolgt de 22-jarige student bedrijfspsychologie. “Pas na de winterstop groeide het geloof dat de titel mogelijk was en zijn we voluit voor het kampioenschap gegaan. Coaches Bernd Verbeke en Frank Platteeuw stonden in voor een mentaliteitswijziging en maakten dat we week na week met de juiste ingesteldheid op het terrein stonden. Onze troeven? We vertrekken eerst en vooral uit een goede organisatie en een solide verdediging, en proberen zo het verschil uit te bouwen. Onze ervaren goalie Willem Ostyn is daarbij een grote troef. De concurrentie is groot, met elke positie die dubbel bezet is. Zelf was ik vooral invaller en een wissel in de breedte, maar ik was er wel altijd bij en ben best wel tevreden over mijn seizoen.”

In de volgende jaargang komt de tweede herenploeg zo uit in Liga 1. “Topschutter Sam Naessens verhuist en zal er niet meer bijzijn, net als Mathieu Depoortere, die zijn handbalschoenen aan de haak hangt. Om hen te vervangen rekenen we op wat doorstroming uit onze andere ploegen. Het wordt een grote uitdaging, maar we zien het met zijn allen helemaal zitten. Deze week wordt er niet getraind, maar dit weekend komen we nog eens samen om na te genieten van deze titel”, besluit Olivier met een knipoog.