Louis Machiels wil na een tweede plaats in 2021, weer winnen in de 24 uur van Spa

“Ik denk dat we een line-up hebben om voor de zege te gaan. De auto kennen we, het team kent dan weer de race en mijn teamgenoten zijn echt goed. Ik wil na mijn tweede plaats van 2021 een stapje hoger in de ranking en dus gaan we voor winst. Dat moeten we ook als we een kans op de titel in de GT World Europe in onze klasse willen behouden. Het is echter een lange race, die je niet in de eerste ronde wint. Ik moet zeggen dat de veranderingen aan het circuit wel echt meevallen en het racen eigenlijk uitdagender maken. Ik hoop alleen dat de race niet te veel onderbrekingen zal kennen. Op vlak van het weer ziet het er alvast goed uit, met niet te warm weer en geen regen”

“Dit is voor mij de grootste GT-race in de wereld, daar waar Le Mans de meest prestigieuze race in de wereld is. Maar omdat Spa in ons land ligt, is het voor mij echt wel de race waar ik aan de start wil staan. Het is ook een circuit dat altijd anders is en dat altijd verrassingen in petto heeft. Ik heb een speciale band met de wedstrijd in de Ardennen en daarom zou ik ze oh zo graag nog eens winnen. Met de ervaring die we aan boord hebben, moet dat kunnen en we gaan er echt voor vechten.”