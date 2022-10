Louis Machiels viert samen met Andrea Bertolini zijn vijfde Europese titel

Louis Machiels en de Italiaan Andrea Bertolini vormen al jaren een vast duo in de Europese GT-racerij en dit weekend behaalde het duo, samen met de Italiaan Stefano Costantini, een vijfde titel in hun lange samenwerking. Aan het stuur van de rode Ferrari 488 GT3 van AF Corse zegevierde het duo eerder dit jaar ook al in de klasse Pro/Am in de 24 Uur van Spa.

De 51-jarige Hasselaar Louis Machiels heeft dit weekend in Barcelona zijn vijfde Europese titel in de GT-racerij behaald. Machiels deed dat aan het stuur van zijn AF Corse Ferrari 488 GT3 in wat misschien wel zijn sterkste seizoen ooit is geweest. Louis Machiels won voor de derde maal de uithoudingstitel in de GT World Europe, voorheen Blancpain Series. Bovendien won hij ook zijn klasse, samen met Andrea Bertolini, Stefano Costantini en Alessio Rovera in de 24 Uur van Spa. Daarnaast finishte hij met Andrea Bertolini tweede in het algemene klassement van de GT World Europe en derde in het GT World Sprint kampioenschap.

“Het dringt nog niet helemaal door”, aldus Machiels. “Ik vind het fantastisch wat we dit jaar bereikt hebben als team en zeker omdat het nogmaals met Andrea Bertolini was. We vormen al jaren een hecht team en zijn blijven samenwerken, met dit resultaat als gevolg. De voldoening na dit seizoen is dan ook enorm.”

Met zoon Jef

Ondertussen is zoon Jef Machiels aan zijn carrière begonnen en “het is mijn droom om over afzienbare tijd met mijn zoon in de GT-racerij te stappen”, aldus nog Louis Machiels. “Andrea Bertolini zou daarbij een fantastische coach zijn en ik droom ervan om met hem en met mijn zoon nog een aantal jaren te kunnen racen. Of dat al in 2023 zal zijn of 2024, dat weet ik nog niet, dat zal van de komende maanden afhangen. Jef rijdt nu nog in Formula 4 en wat we gaan doen, is nog niet zeker.”

De tandem Machiels en Bertolini, een voormalige wereldkampioen GT, is er één die er sterk is, “en daar komen ook de successen uit voort. Wij racen niet alleen samen, wij werken ook op mentaal vlak samen en racen echt als een team. Wij zijn ondertussen ook vrienden. Bovendien krijgen we heel veel steun van AF Corse en Ferrari, die onze prestaties beide erg waarderen. We gaan nu al starten met de voorbereiding van 2023, want dit schitterende seizoen smaakt echt naar meer.”