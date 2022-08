Louis Machiels behaalt derde zege in de klasse in de TotalEnergies 24 Hours of Spa

De wedstrijd begon dramatisch voor de #52 AF Corse Ferrari 488 GT3 van het kwartet Louis Machiels, Stefano Costantini, Andrea Bertolini en Alessio Rovera. “We ontdekten voor de start een benzinelek en het team had alle tijd nodig om de auto klaar te krijgen. Echter daardoor dienden we als laatste te vertrekken, iets wat we in 2012 ook hebben moeten doen. Andrea, die er toen ook bij was, wees me daar echter op en ik kreeg steeds meer vertrouwen. Ik nam bovendien de start en maakte een aantal plaatsen goed in mijn eerste rijbeurt en dat was meteen de basis van onze inhaalrace.”