Louis en Gilles Vandecaveye winnen de Belgische titel in het beachvolleybal: “Nu gaan we echt genieten”

Louis en Gilles Vandecaveye hebben zondag het Belgisch kampioenschap beachvolleybal gewonnen. Een aantal jaar geleden won Louis reeds de nationale titel met de oudere broer Lander. Op het zonnige Muntplein in Brussel was het de eerste keer dat Louis met Gilles Vandecaveye de Masterfinales met winst kon afsluiten. Rekening houdend met de trainingsarbeid die aan de eindstrijd van de ‘Geberit Beach Tour’ vooraf ging, is het meer dan verdiend.

De aanloop naar de finale verliep bloedstollend. Vooral tijdens de halve finale tegen het internationaal gelouterde duo Koekelkoren-van Walle kropen de broers Vandecaveye door het oog van de naald. De eindstand van de tweede set was 28-26 in het voordeel van de mannen uit Kortrijk. Wanneer je weet dat een set in het beachvolleybal normaal gezien eindigt op 21 punten, dan besef je hoe spannend het er wel aan toeging.

Fysiek versus techniek

“We waren tijdens de halve finale tegen Koekelkoren-van Walle bijzonder slecht gestart”, gaf Louis Vandecaveye toe. “We verloren de openingsset met duidelijke 15-21 cijfers. Bij een 17-20 achterstand, en vele matchballen in de tweede set, lukte plots alles en we sleurden ons naar een tiebreak. Wij bleven dankzij ons technisch volleybal overeind tegen het - op fysiek vlak - sterkste duo van het land. We stonden in de Masterfinale.”

“In de finalewedstrijd tegen Colson-Deroey bleven we zeer gefocust tot aan het laatste punt”, weet Gilles Vandecaveye. “Dennis Deroey is de beste verdediger van het hele beachcircuit en Martijn Colson heeft het indrukwekkendste blok. We hebben onze stress kunnen wegduwen. We bouwden snel een voorsprong op en dat zorgde voor de broodnodige kalmte en concentratie. Bij een achterstand zou dat misschien anders geweest zijn. Daarom voelt deze eindzege nu geweldig aan.”

“Onze trainer Dirk Deboisserie slaagt er al jaren in om ons naar een piekconditie te laten groeien op het einde van het zomerseizoen”, verklaren de beide broers. “Ons plan en onze serene aanpak werkte en kijk, we staan op het hoogste podium. Nu nemen we eerst vakantie om echt te genieten van deze titel. Het zal deugd doen.”