Louis en Gilles Vandecaveye uitgeschakeld in Utrecht: “Toch hebben we een zeer geslaagd beachseizoen achter de rug.”

De Belgische kampioenen Louis en Gilles Vandecaveye hebben deze week het zomerseizoen in het beachvolleybal afgesloten te Utrecht. Daar waren ze uitgenodigd om deel te nemen aan de spectaculaire beachvariant ‘King of the Court’. De hele week wordt daar het EK van deze flitsende sportdiscipline georganiseerd. De broers uit Kortrijk stonden tegenover de betere spelers uit Europa.

Naast het immens sportstadion, speciaal opgebouwd voor dit evenement, werden Louis en Gilles woensdagnamiddag uitgeschakeld. “Tijdens de eerste dag zaten we in een haalbare poule, maar de dag daarna moesten we in de tweede voorronde als eerste eindigen om door te stoten naar de kwartfinales”, hijgt Louis Vandecaveye na de intensieve wedstrijden. “We hebben niet te veel nagedacht over de hoge kwaliteit van onze tegenstanders. We wisten dat we tegen echte toppers moesten spelen. Dat zorgde vooral voor veel goesting.”

Zeker niet klagen

“We hadden graag de tweede poulefase gehaald en we zijn erin geslaagd”, bevestigt Gilles Vandecaveye. “We zijn er in de eerste ronde niet uitgeknikkerd. Eigenlijk is dat positief want je speelt tegen professionele duo’s. Natuurlijk wil je meer en we hadden liever nog een ronde meer willen spelen in dat indrukwekkend stadion. Het is helaas net iets te vroeg geëindigd.”

“Onze combinatie blok en verdediging liep niet optimaal”, vult broer Louis aan. “Dan moet je risico’s nemen in de service. Het ritme na de finales van de Belgische kampioenschappen in Brussel was een beetje verdwenen. Logisch want daarna hebben we even een rustpauze ingelast en de vakantieknop ingedrukt.” “Eigenlijk hebben we een fantastisch jaar achter de rug”, vervolgt Gilles Vandecaveye. “Op één puntje na wonnen we de finale in Ljubljana, we werden Belgisch kampioen beachvolleybal en we versloegen de toppers Koekelkoren-van Walle. We mogen zeker niet klagen.”

Vanaf nu gaat de focus opnieuw naar het volleybal in de zaal. Louis Vandecaveye zal bij Marke-Webis aan de slag gaan. “Met de komst van een paar jonge gasten zit daar een goede dynamiek in de ploeg.” Gilles keert terug naar bekerwinnaar Caruur Gent. “Een tof team, er zijn sterke spelers aangekocht.”