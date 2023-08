Louis en Gilles Vandecaveye klaar voor eindstrijd in Brussel: “We relativeren onze status van favoriet”

wielrennen nieuwelingen Zita Gheysens weer tweede op BK: “Ik wist dat Lien Schampaert enige was die me kon kloppen”

Alweer zilver voor nieuwelinge Zita Gheysens op het Belgisch kampioenschap. In Hoogstraten botste ze in de sprint op Lien Schampaert. Voor de Izegemse was het de derde zilveren plak op rij. Falke Kerkhof werd derde.