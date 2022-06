Louis en Gilles Vandecaveye in het internationaal beachcircuit: “De progressie is zichtbaar”

beachvolleybalDe nationale beachcompetitie ligt eventjes stil en van die onderbreking in de ‘Geberit Beach Tour’ hebben Louis en Gilles Vandecaveye geprofiteerd om in het internationaal circuit te stappen. Vorige week namen de Kortrijkse broers in het Turkse Balikesir deel aan een ‘future-toernooi’ dat georganiseerd werd door de FIVB. De mannen verdedigden op een sterke manier de Belgische kleuren.

“Ieder jaar trachten we een drietal internationale toernooien in ons zomerschema te steken”, vertelt Louis Vandecaveye. “Dit jaar zijn we ingeschreven in Balikesir (Turkije), uiteraard ook in Leuven (België) en op het einde van volgende maand spelen we in Ljubljana (Slovenië). Die leerrijke toernooien gaan we benutten als een mooie voorbereiding op de Masterfinales, die half augustus te Brussel zullen plaatsvinden.”

Vier finales na vijf manches in België

“In Turkije konden we tot de hoofdtabel doorstoten”, blikt Louis Vandecaveye even terug op hun prestaties van vorige week. “Daarna kregen we in de kwartfinale een tweetal uit Nieuw Zeeland tegenover ons. Dat zij sterk zijn, bewezen ze later in het toernooi toen zij voor de derde plaats mochten spelen. Geen probleem, want we hebben goed gepresteerd. We voelen dat we vooruitgang boeken. De progressie is zichtbaar en daar gaat het toch om.”

“Ook in België bewijzen de resultaten dat we erop vooruitgaan”, bevestigt de blokspeler van het broederpaar. “Op vijf manches tijd stonden we reeds vier keer in de finale. De topduo’s Koekelkoren-van Walle en Colson-Deroey wonnen de edities in Gent en Ieper. Maar we konden deze twee stevige teams al eerder verslaan. Het gaat om de juiste momenten te pakken en die komen er wel. Indien we onze voortgang kunnen bevestigen, opent dat mogelijkheden. We weten dat er nog groeimarge is.”

“Ik ga niet beweren dat de top drie in België nu al duidelijk wordt”, blijft Louis Vandecaveye voorzichtig in zijn voorspellingen. “Er zijn nog teams die almaar beter worden. Ik vind het wel positief dat ploegen, die de matchen op zondag kunnen bereiken, extra punten kunnen verdienen. Dat zorgt voor verschuivingen en grotere kansen voor duo’s met ambitie.”

