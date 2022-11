Louis Delpire (Sporting Pelt): “We zijn klaar voor topper in Aalsmeer”

“Ze verloren vorig weekend de topper in Bocholt en Aalsmeer zal ons zeker met het mes tussen de tanden ontvangen”, start Belgisch toptalent Louis Delpire met zijn vooruitblik. “Wij wonnen vlot (38-25) van Eupen en blijven ongeslagen. Samen met Sezoens Bocholt staan we aan de leiding en dat zijn ook de ambities van de club.”

Leven als prof sinds overstap van HC Atomix naar Sporting Pelt

“Na drie mooie jaren bij HC Atomix kreeg ik en mijn goede vriend Gaëtan Van Haesendonck een aanbieding van Sporting Pelt. Snel kwamen we tot een overeenkomst en we zijn hier uitstekend opgevangen door iedereen. Een fantastisch bestuur, staf en ploegmaats. Onmiddellijk voelden we ons hier thuis. Samen met Gaëtan wonen we op een boogscheut van het ‘Dommelhof’. Ik kom uit de buurt van Zaventem waar altijd wel iets te beleven viel (lacht). Hier in het rustige Pelt was het even aanpassen, maar sinds mijn overstap van Atomix naar Pelt leef ik als een prof. Ik werk in Hasselt en kreeg de mogelijkheid van mijn baas om halftijds te werken tot februari volgend jaar. Zo ben ik buiten de trainingen nog voor 100% bezig met het handbal. Ik trek naar de gym, let op mijn voeding en leef alleen voor mijn sport.”

Topcoach Korneel Douven

“Ik zit bij een sterk team en het is knokken voor speelminuten”, gaat de 23-jarige Delpire, die instaat voor de linkeropbouw voort. “Een wereld van verschil met Atomix. Daar was ik één van de sterkhouders en altijd zeker van mijn plaats. De dynamiek is anders bij Pelt en de concurrentie groot. Echter door hard te werken krijg ik de nodige speelminuten van T1 Korneel Douven. Hij is een topcoach op alle vlakken. Ook als het slecht gaat zal hij ingrijpen door extra te motiveren. Het is geweldig om hier in Pelt te mogen spelen. De kracht van het huidige succes? We zijn één familie! Buiten de trainingen en wedstrijden staan er regelmatig groepsactiviteiten op het menu. Zo creëren we een uitstekende sfeer en hangen we als groep aan elkaar. Kijk naar de wedstrijd tegen Eupen. De eerste helft verliep moeizaam. Veertig minuten kon Eupen aanklampen. Toen drukten we het gaspedaal in en was het over en uit voor het team uit de Oostkantons.”

Green Park Aalsmeer

“We zijn dus klaar voor de topper bij Aalsmeer”, vervolgt Delpire, die zijn jeugdopleiding genoot bij HC Kraainem. “Het is opnieuw een waardemeter voor de club. Winnen bij Aalsmeer zorgt voor een kloof. We krijgen dan een beter beeld voor de nabije toekomst. De ambitie is uiteraard het spelen van de Final4. Ook zijn we binnen de groep er mee bezig om ongeslagen te blijven. Aalsmeer wordt zeker een taaie klant, maar we gaan voor de volle buit.”

Red Wolves

“Natuurlijk droom ik van het komende WK in januari 2023. Ik stond mee aan de wieg van de historische kwalificatie voor het WK en wil opnieuw mijn steentje bijdragen. Ik weet dat de concurrentie groot is, maar als ik mij in de komende weken kan blijven tonen hoort een selectie zeker bij de mogelijkheden. Ik verzamelde ondertussen een tiental caps en het WK beleven is mijn ultieme doel. Wat de Red Wolves betreft hé. Want het hoofddoel is bij Sporting Pelt een prijs pakken”, besluit de getalenteerde Louis Delpire.