Louis Croenen na meeting in Antwerpen: “Ik was net niet uitgerust genoeg”

“Het was zoals ik op voorhand had aangehaald een trainingswedstrijd, want na de meeting begin december in Rotterdam nam ik enkele dagen rust en legde er dan terug de pees op”, doet Louis Croenen het verhaal. “Het verliep een beetje wisselvallig in Antwerpen.”

“Ik had graag op de 200m vlinderslag onder de twee minuten gezwommen. Dat is net niet gelukt. Ik had 2'00"3, maar zwom technisch wel goed en had geleerd uit Rotterdam. Het ging ook niet echt over tijden, maar meer over uitvoering. Op de 100m vlinderslag zwom ik 53"52, wat wel heel goed was.”

Mentaal niet klaar

“Zondag moest ik een kwartier na de 200m vlinderslag de 100m vrije slag zwemmen. Er was dus heel weinig rust tussen die twee wedstrijden. Omdat het een trainingswedstrijd was, kon dat wel. Op een piekwedstrijd kan je dat eigenlijk niet echt doen. Ik zwom toch nog 50"78.”

“Ik merkte in het algemeen dat ik voor de 100 meters die ik zwom net uitgerust genoeg was. Voor de 200 meters was twee dagen rust voor de wedstrijd net iets te weinig. Welke werkpunten ik meeneem? Zaterdagochtend was ik er mentaal precies nog niet helemaal klaar voor om wedstrijd te zwemmen. Na die weken hard te trainen, kwam er ineens een wedstrijd en fysiek moest mijn lichaam daar even van schrikken.”

Volgende week eigen wedstrijd

“Het is wel goed richting het EK en de Olympische Spelen dat er de volgende weken en maanden nog wat wedstrijden komen. De technische punten waren wel oké. De slagfrequenties - hoe snel je eigenlijk draait met jouw armen - is altijd redelijk constant als je in vorm bent. Afgelopen weekend raakte ik gewoon niet aan die slagfrequenties omdat ik net niet uitgerust genoeg was. Dat zijn allemaal zaken die een rol speelden.”

“Of ik hier vertrouwen uit putte? Het is niet negatief of niet positief. Het was zoals gezegd gewoon een trainingswedstrijd. Volgende week organiseren we een eigen wedstrijd. We krijgen dus vijf dagen extra rust om zaterdag een eigen onofficiële wedstrijd waarbij je zelf de afstanden kan kiezen te zwemmen. Zo kunnen we zien wat het verschil is tussen beide weekends.”