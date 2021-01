Louis Croenen blikt vooruit op meeting in Antwerpen: “Ik verwacht geen topprestatie”

Louis Croenen maakt zich op voor de Flanders Qualification Meet in Antwerpen. De 27-jarige zwemmer uit Turnhout zwom begin december in Rotterdam nog een Belgisch record (52"10) op de 100 meter vlinderslag, maar tempert voor dit weekend de verwachtingen.

“Anderhalve maand geleden hebben we de meeting in Rotterdam gehad en dat was een piekwedstrijd”, zegt Louis Croenen. “Daarna nam ik een paar dagen vakantie om dan richting oudjaar terug honderd procent te trainen zoals voordien. Het is leuk dat het nog eens een wedstrijd is in eigen land, wat ook al even geleden is.”

“Ik blik heel tevreden terug op Rotterdam. Het liep heel goed. Ik zwom vier persoonlijke records, waaronder een Belgisch record en haalde nog eens de limiet voor de Olympische Spelen. De 200 meter was eigenlijk ook heel goed, al had ik er iets meer van verwacht.”

“Of er door de goede prestaties in Rotterdam ook dit weekend hoge verwachtingen zijn? Neen eigenlijk niet echt. Ik verwacht dit weekend namelijk geen topprestatie omdat we in een trainingsperiode zitten. Als zwemmer moet je jouw momenten uitkiezen.”

“We waren in december heel blij dat we nog eens een wedstrijd mochten zwemmen. Het was een limietenwedstrijd voor het EK en de Olympische Spelen. Dat is dit weekend ook het geval. Ik verwacht van mezelf zeker tijden die oké zijn, maar absoluut geen persoonlijk record. Ik heb daarvoor net iets te veel getraind de laatste drie weken. Ik hoop toch een klein beetje fris aan de start te staan.”

Kunnen perfect ons ding doen

“Voorlopig hebben we niet zo heel veel last van de coronamaatregelen. Het is wel zo dat op stage gaan en buitenlandse wedstrijden moeilijk zijn voor ons. We trainen als zwemmer heel de tijd binnen. Het is leuk om dan af en toe eens op stage te gaan om in de zon te kunnen zwemmen. Dat is voorlopig nog niet gelukt. De laatste keer was februari 2020. Voor de rest kunnen wij wel perfect ons ding doen in Antwerpen.”

“Wat je mij mag wensen voor 2021? Gezond zijn en blijven en dat het toch stilletjes aan beter mag zijn met de corona zodanig dat de Olympische Spelen toch kunnen doorgaan. Net zoals dit weekend staan er de komende weken vooral trainingswedstrijden op het programma. In mei vinden in Boedapest de Europese kampioenschappen plaats, wat een eerste opstapje, test is richting het grootste doel van het jaar: de Olympische Spelen.”