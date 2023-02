Louis Coeckelbergs helpt Turnhout met twee treffers aan 5-2-derbyzege tegen Lille: "Het geloof is helemaal terug"

Turnhout miste nochtans maar liefst vier jongens in vergelijking met de week voordien. “De vervangers hebben het heel goed gedaan”, vertelt Coeckelbergs. “Lille had bijvoorbeeld wel het meeste balbezit, maar wij waren veruit de gevaarlijkste ploeg op de counter. Bovendien stonden we goed in blok, waardoor we de zege absoluut niet gestolen hebben.”

Trainerswissel mist effect niet

Een bijzonder gretig Turnhout gaf de buren uit Lille ook een lesje in scherpte. “Op dat vlak heeft de trainerswissel duidelijk zijn effect niet gemist. Onder Dave (De Herdt, red.) was de laatste weken het geloof wat weg, maar na vorige week is dat helemaal terug. Dat er kwaliteit genoeg is om erin te blijven, daar heb ik trouwens nooit aan getwijfeld. We kunnen bijvoorbeeld van elke ploeg winnen. We moeten alleen in onszelf geloven en uiteraard ons niveau halen, want anders kunnen we ook van elke ploeg verliezen.”

Sinds de komst van Mike Mossel als nieuwe T1 speelt Coeckelbergs een rijtje hoger. “Voordien speelde ik vooral op de acht, maar nu sta ik achter de spitsen. Die positie is trouwens zeker niet nieuw voor mij. Ik heb bijvoorbeeld heel mijn jeugd op de tien gespeeld. Bovendien kom je dan vaker in scoringspositie. Anders had ik waarschijnlijk ook nooit twee keer gescoord zoals afgelopen weekend en ik kan niet ontkennen dat die treffers enorm veel deugd deden.”

Turnhout of Dessel?

Coeckelbergs weet naar eigen zeggen nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ofwel blijf ik ofwel kies ik voor Dessel, dat trouwens ook interesse toont in mijn broer (Jef, red.). Al staan onze keuzes los van mekaar. In mijn geval weet ik het alleen nog niet, maar het is wel de bedoeling om binnenkort de knoop door te hakken. In tussentijd focus ik me trouwens enkel en alleen op Turnhout. We hebben tenslotte nog heel wat werk voor de boeg als we ons willen redden, want ondanks die zes op zes is de weg naar het behoud nog lang.”

