Louis Cloet scoort vijfklapper voor Lo-Reninge tegen Oostende: “Heb nochtans niet veel speciaals moeten doen”

“Ik beleefde een schitterende namiddag”, bevestigt de 24-jarige Woestenaar. “Vijf keer scoren in één match is een uitzonderlijke ervaring. De omstandigheden moeten mee zitten en je bent ook afhankelijk van je ploegmaats. Al heb ik tegen Oostende eigenlijk niet veel speciaals uit mijn sloffen moeten schieten: mijn doelpunten kwamen er vooral omdat ik foutjes in de Oostendse verdediging afstrafte. Zo scoorde ik onder meer met een rebound, een strafschop, in de kluts en zat ik eens tussen een slechte pass van hun verdedigers. Mijn derde doelpunt, een kopbalgoal op een hoekschop, was dan allicht de moeilijkste van het vijftal.”

Niet de eerste vijfklapper

Het was niet de eerste keer dat Cloet vijf doelpunten scoorde in één wedstrijd. Vorig seizoen, toen de spits net overkwam van VKW Vleteren, was hij ook vijfmaal trefzeker in de 1-10-overwinning op het veld van SK Nieuwkapelle. “De vijfklapper van afgelopen weekend plaats ik hoger in rang”, vervolgt de spits. “Fusion Oostende voetbalde een pak beter dan Nieuwkapelle en was zeker in de eerste helft enkele keren gevaarlijk. Mijn kwaliteiten als spits? Ik steek me niet weg en probeer van minuut één tot negentig aanwezig te zijn en te wegen op de vijandelijke verdediging. Ik ben kopbalsterk, maar ook snel genoeg om langs de lijn langs mijn mannetje heen te gaan.”

Lo-Reninge staat na zeven speeldagen op de vijfde plaats en virtueel in de top drie. “We hebben de kwaliteiten om mee te strijden voor een eindrondeticket, maar dan mogen we niet al te veel punten laten liggen, want de concurrentie is ook sterk. Zo pakten we de voorbije weken nul op zes: een gebrek aan scherpte en duelkracht wordt hier meteen afgestraft. De komende weken komen we vijf toppers tegen: achtereenvolgens Nieuwpoort, Zarren, leider Koksijde-Oostduinkerke, Handzame en Middelkerke. Eind november zullen we weten of we onze ambities kunnen waarmaken”, besluit de garagist.