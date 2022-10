Louis Bostyn (Zulte Waregem) niet te spreken over VAR-beslissing tegen Standard: “Stop er gewoon mee”

Bracht Louis Bostyn in het geharrewar na een hoekschop Standard-verdediger Bokadi ten val? Of was het de Congolees die met een duik scheidsrechter Lardot en vooral de videoreferee misleidde?

“Gek zou je er van worden”, sakkerde de doelman van Zulte Waregem na afloop. “Om te beginnen was het al geen hoekschop, die bal ging via een Luikenaar over de achterlijn. En vervolgens maakte ik absoluut geen fout op Bokadi. Bekijk de beelden en je zal zien dat ik al het mogelijke doe om hem te ontwijken. Ik greep hem niet naar de benen, integendeel. Dat was trouwens ook de mening van de arbiter, die me meteen teken deed dat er niks aan de hand was. Maar ja, dan moest hij naar het scherm en voelde ik meteen nattigheid. Echt niet te geloven. Vorige week is er op Oostende een gelijkaardige fase waarbij wij geen penalty kregen, nu wordt die wel tegen ons gefloten. Stop er dan toch gewoon mee. Het is om moedeloos van te worden.”