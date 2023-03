Louis Bostyn terug in doel bij Zulte Waregem en meteen held op Standard: “Punt van de hoop”

Twee opvallende wijzigingen voerde nieuwbakken T1 Frederik D’Hollander zaterdag door bij Zulte Waregem, dat tactisch voor het eerst in een 4-4-2 aantrad en met Louis Bostyn onder de lat. De 29-jarige doelman, die in december bijna naar Antwerp was getransfereerd, keepte zich meteen in de heldenrol met vooral in de prangende slotfase twee sublieme reddingen. “Jammer dat we er niet op en over konden gaan, maar met dit onverhoopt punt op Standard kunnen we blijven hopen op de redding.”