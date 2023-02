Louis Baertsoen moet GSG Aarschot mee in Top Division 2 houden: “Amerika was een zeer leerrijke ervaring”

Basketbal Top Division 2Op het einde van vorig seizoen zag GSG Aarschot twee spelers uitwijken naar Amerika. Matthew Hodge koos voor een High School in New Jersey en werd opgevangen door de familie van Kim Clijsters. Louis Baertsoen zocht andere oorden op en kwam in Californië terecht. Vroeger dan voorzien keerde hij terug naar ons land en naar Aarschot.”

Vorig weekend had Louis Baertsoen een belangrijk aandeel in de winst van Aarschot tegen Quargenon. Louis Baertsoen? Die zat toch in de Verenigde Staten? “Klopt inderdaad. Het was steeds een droom van mij om in de States aan de slag te kunnen gaan. Ik speelde in Californië bij TMG Prep. Op zich was ik ook aan een goed seizoen bezig en kreeg ik veel speelminuten. Op het einde van vorig jaar was er een verschil in visie, waardoor ik besloot om terug te keren naar ons land. Il wil benadrukken dat ik met een goed gevoel vertrok en die keuze zelf heb gemaakt. Amerika was een zeer leerrijke ervaring.”

GSG Aarschot

Louis Baertsoen blijft buitenlandse plannen koesteren, maar moest na zijn vertrek uit Amerika wel aan de slag kunnen blijven om het spelritme te onderhouden. “Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met het clubbestuur van Aarschot en hen gevraagd of ik dit seizoen bij hen mocht volmaken. Vorig jaar was ik al eens in het Hageland aan de slag en dat was een meevaller. De clubleiding ging daar graag op in. Waarvoor dank. Ik hoop volgend seizoen terug te gaan naar Amerika. Ik bekijk momenteel de verschillende opties. Een alternatief zou zijn om ergens in Europa aan de slag te gaan, maar dan op professionele basis.”

Volledig scherm Louis Baertsoen hoopt deze zomer naar de States te kunnen terugkeren. © EVL

Leergeld

Als negentienjarige is het niet evident om in je eentje een sportleven op te bouwen aan de andere kant van de wereld. Louis Baertsoen beseft dat die stap opofferingen vraagt. “Matthew Hodge verblijft in New Jersey. Zeven uur vliegen volstaan om daar te geraken. Hij wordt daar bovendien opgevangen door de familie Clijsters. Ik koos voor Californië. Dat is toch een pak verder weg. Mijn familie is één keer op bezoek geweest en ik ben één keer terug naar België gekomen om papieren in orde te brengen. De overige tijd zat ik alleen in de States. Dit is geen jammerklacht, gewoon een feit. In de States ben ik gegroeid als basketbalspeler en als mens. Mijn zelfvertrouwen nam er enorm toe. Als ik volgend seizoen terugkeer naar Amerika, wil ik werk maken van de keuze van mijn ploeg. Ik moet mezelf kunnen zijn als speler, ik moet een coach hebben die me vertrouwen schenkt en achter mijn speelstijl staat. Misschien is het daar de voorbije maanden ergens fout gelopen. Nogmaals, geen kwaad woord over mijn ex-ploeg.”