Louic Boussemaere na tweede seizoenzege: “De klimkoers in Jemeppe dit najaar mijn hoofddoel”

Tour de l’Aisne is een Franse vierdaagse met onder meer een dagje op de piste. “Niet meteen mijn ding dat pistewerk”, vertelt Boussemaere. “Zeker een sprint over tweehonderd meter niet. In de individuele achtervolging over twee kilometer zette ik de zesde tijd neer. De eerste dag kende ik jammer genoeg pech. Een tube ontplofte, wellicht door de warmte. Dat bezorgde me extra adrenaline. Die ik tijdens de laatste etappe kwijt kon. In de tweede van twaalf ronden trok ik in aanval. We moesten elke ronde over een helling van bijna één kilometer. Op de streep had ik vijf minuten voorsprong.”

Na BK naar Spanje

Lichtgewicht: 53 kg

Boussemaere werd begin deze maand vierde in de klimkoers in Herbeumont. Hij moest enkel Axel Van Den Broek, ploegmaat Xander Scheldeman en Jasper Schoofs laten voorgaan. “Schoofs was bergop de sterkste”, blikt Boussemaere even terug. “In de afdaling kon Axel Van Den Broek terugkeren. Waardoor hij de sprint naar zijn hand kon zetten. Met de vierde plaats was ik heel tevreden. Dergelijke klimkoersen zijn mijn ding. Ik kijk uit naar de volgende klimkoers in Couvin op 25 augustus en naar de wedstrijd van de Topcompetitie in Jemeppe op 25 september. Die koers is in het tweede deel van het seizoen mijn hoofddoel. Ik weeg maar 53 kilogram. Dus probeer ik zo vaak mogelijk omlopen te zoeken waar wat moet worden geklommen. Alleen jammer dat ik dit in het Critérium Européen des Jeunes in Luxemburg door pech in de eerste rit, de lastigste van de twee, niet kon laten zien. De tweede dag heb ik vooral afgestopt in dienst van ploegmaat Jenthe Verstraete, eindwinnaar.”