Lou Kindt (Menen) na 3-0-verlies in Roeselare: “We geraakten niet in ons ritme”

“Neen, dit is niet de manier waarop we gehoopt hadden om aan de play-offs te beginnen”, zegt hoofdaanvaller Lou Kindt. “Roeselare nam al snel de bovenhand en wij geraakten niet in ons ritme. We verloren de eerste set met vrij zware cijfers. Een verklaring voor die zwakke start heb ik niet meteen. Het was niet dat we gespannen waren. Iedereen was ook gretig, maar het draaide gewoon niet. We kregen enkele reeksen tegen en dan weet je dat het tegen een opponent als Roeselare moeilijk is om terug te komen. De thuisploeg acteerde heel stabiel, was sterk in block-defense en zette serverend behoorlijk wat druk. In set 2 gingen we beter van start (Menen liep uit tot 4-7, red.), maar we konden dat niveau niet aanhouden. In de tweede en derde beurt hebben we kansen gehad, maar we hebben ze niet benut. Ik denk dat we als ploeg in staat waren om twee sets te winnen, maar we zijn er niet doorgekomen. Dat zorgt ervoor dat we met een jammerlijk gevoel achterbleven”.