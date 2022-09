Lou Kindt en Menen spelen eerste oefenmatch: “Ritme opdoen”

We spraken met hoofdaanvaller Lou Kindt die net als de andere internationals Seppe Van Hoyweghen en Jiri Hänninen eerder deze week bij de groepstrainingen aansloot. “Op Basil Dermaux na zijn we compleet”, weet de 25-jarige hoofdaanvaller. “We zitten nog heel vroeg in de voorbereiding, maar ik heb een goed gevoel. Het zit goed met de nieuwe spelers die zich goed lijken aan te passen. We zijn inmiddels begonnen met de eerste vormen van teamplay. De match tegen Torhout is ons eerste oefenduel. We verwachten dat we gaan winnen, maar de voorbereiding is een geleidelijk proces waarin we telkens weer een aantal zaken aanpassen. De focus morgen ligt in eerste instantie op het opdoen van ritme.”

Kindt werd door Asse-Lennik (het huidige Lindemans Aalst) van de Volleybalschool geplukt en na tussenstops bij Roeselare en Maaseik belandde hij vorig seizoen bij Menen. Hij hielp de club aan een plek in de finale van de play-offs, een unieke prestatie in de clubgeschiedenis. Ondanks interesse vanuit binnen-en buitenland verlengde Kindt zijn contract bij de grensploeg. “Een aantal zaken speelden mee in mijn beslissing. Ten eerste was ik heel tevreden over het vorige seizoen”, legt Kindt uit. “We kenden een prachtig seizoen waarin we ons konden kwalificeren voor de Champions League. We spelen minstens zes wedstrijden tegen Europese topploegen. Voor de thuismatchen wijken we uit naar de Tomabelhal van Roeselare. Tot slot voel ik me heel goed bij de club. Ik heb het hier naar mijn zin”.

Middenman bij Red Dragons

Kindt maakte deze zomer deel uit van de Red Dragons die zich wisten te plaatsen voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. Opvallend is dat de uit Gavere afkomstige international door bondscoach Emanuele Zanini niet op zijn vertrouwde positie van hoofdaanvaller werd uitgespeeld, maar wel in het midden. “Dat was een aparte ervaring. In de Golden League hadden we door het uitvallen van Wout D’Heer maar twee middenmannen meer. Iemand moest dus doorschuiven naar het midden en de coach koos voor mij. In het verleden speelde ik uit noodzaak al wel eens als middenman, maar het is absoluut geen persoonlijke ambitie. Het is een heel ander spel en het was dus aanpassen. In de kwalificatiecampagne voor het EK bleef ik in het middencompartiment. Ik heb het beste van mezelf gegeven voor de ploeg en ben heel tevreden dat we er als team in geslaagd zijn om de kwalificatie veilig te stellen. Maar ik ben toch blij dat ik nu mijn vertrouwde positie als opposite weer kan innemen.”

Setter Seppe Van Hoyweghen

Bij de Red Dragons is Kindt ploegmaat van setter Seppe Van Hoyweghen, één van de zes nieuwkomers bij Menen. “Seppe kwam naar Asse-Lennik/Lindemans Aalst toen ik daar net vertrokken was. Bij de Red Dragons speelden we wel samen, al fungeerde ik als middenblokker. Seppe speelde een heel mooie zomercampagne. Ondanks het feit dat we nog maar in onze tweede voorbereidingsweek zitten, heb ik een positief algemeen gevoel.”

Thuiswedstrijd tegen Cambrai

Supporters die het fel vernieuwde Menen in eigen zaal aan het werk willen zijn, krijgen daarvoor komende dinsdagnamiddag de kans. Om 15 uur is het Franse Cambrai te gast in sporthal Vauban. De terugwedstrijd vindt plaats op zaterdag 10 september.