Lou Kindt en Menen openen play-offs met verlies in Roeselare: “We geraakten niet in ons ritme”

“Neen, dit is niet de manier waarop we gehoopt hadden om aan de play-offs te beginnen”, zegt hoofdaanvaller Lou Kindt. “Roeselare nam al snel de bovenhand, wij geraakten niet in ons ritme. We verloren de eerste set met vrij zware cijfers. Een verklaring voor die zwakke start heb ik niet meteen. Het was niet dat we gespannen waren. Iedereen was ook gretig, maar het draaide gewoon niet. We kregen enkele reeksen tegen en dan weet je dat het tegen een opponent als Roeselare moeilijk is om terug te komen. De thuisploeg acteerde heel stabiel, was sterk in block-defense en zette serverend behoorlijk wat druk.”

“In set 2 gingen we beter van start (Menen liep uit tot 4-7, red.), maar we konden dat niveau niet aanhouden”, stelt Kindt. “In de tweede en derde beurt hadden we kansen, maar we hebben ze niet benut. Ik denk dat we als ploeg in staat waren om twee sets te winnen, maar we zijn er niet doorgekomen. Dat zorgt ervoor dat we met een jammerlijk gevoel achterbleven.”

“Deze nederlaag zegt niets over de rest van de play-offs. In de nacompetitie zijn het allemaal moeilijke wedstrijden en elk team staat gretig aan de start. Een trip naar Roeselare is altijd moeilijk en je weet dat je als team top moet zijn om iets te kunnen rapen. We moeten deze match achter ons laten en vooruit kijken”, gaat Kindt voort. “De focus gaat nu naar onze volgende wedstrijd, thuis tegen Maaseik. Daarin moeten we trachten de punten thuis te houden. We bewezen dit seizoen al dat we de toppers aan kunnen. Dergelijke prestaties moeten we nu ook in de play-offs neerzetten. Er zijn nog vijf wedstrijden en dus nog heel wat mogelijkheden, te beginnen zaterdag tegen Maaseik.”

Altijd op zoek naar verbetering

Kindt kent de tegenstanders in de Champions Final 4 erg goed. De 24-jarige Oost-Vlaming speelde al bij elk van de vier teams. Na de Volleybalschool was hij twee seizoenen actief bij Asse-Lennik (het latere Lindemans Aalst, red.) en vervolgens telkens twee seizoenen bij Roeselare en Maaseik. Momenteel werkt hij zijn eerste jaar bij Menen af. “Ik ben blij met wat we dit seizoen al bereikt hebben. Er waren matchen waarin we meer verdienden, maar over het algemeen vielen de resultaten mee. Ook over mijn persoonlijke prestaties ben ik tevreden. Ik heb een bepaalde constante kunnen brengen. Maar het is wellicht typisch voor een sporter dat hij altijd op zoek gaat naar verbetering. Waar ik volgend seizoen zal spelen? Er is nog niets beslist. Het is nog een beetje vroeg om daarover iets te zeggen. Ik ben er zelf nog niet uit.”

