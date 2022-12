Lou Kindt en Menen behalen knappe 0-3 zege in Gent: “Fijn om zo het jaar af te sluiten”

Hoewel de 3-0-zege in de heenwedstrijd tegen Gent voor Menen nog maar de tweede competitiezege in zes duels was, was het na de tegenvallende seizoenstart wel een bevestiging voor de stijgende vormcurve. Enkele speeldagen later is de grensploeg opgeklommen naar de zesde plaats die door de 3-0-winst in de return tegen Gent nog wat verstevigd werd. “De 0-3-zege tegen Gent is een mooi resultaat en we kunnen ook tevreden zijn met onze prestatie”, zegt hoofdaanvaller Lou Kindt. “De laatste weken gaat het beter. We zijn stilaan onze valse start aan het wegwerken. Het is fijn om het jaar op deze manier te beëindigen. Het geeft ook een goed gevoel voor wat komen gaat. Het blijft sowieso elke match knokken. Met confrontaties tegen Aalst en Guibertin staan er in januari nog belangrijke matchen op het programma. In die wedstrijden willen we de kloof nog wat uitbreiden”.

Lou Kindt deed het prima tegen Gent. De 25-jarige Red Dragon scoorde 21 punten waaronder vijf blocks. “Ik ben vrij tevreden over mijn eigen prestatie, maar ben vooral blij met de manier waarop we als ploeg gepresteerd hebben. We haalden een goed niveau en kwamen vlot tot scoren. Daarnaast slaagden we erin om de tegenstander af te stoppen en hen het scoren te beletten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”.

Het drukke competitieschema gecombineerd met midweekmatchen, verplaatsingen in de Champions League en het bereiken van de bekerfinale zorgden voor een intensieve periode. Coach Frank Depestele gaf zijn spelers enkele dagen rust die welgekomen is. “We zijn nu vrij tot 27 of 28 december”, zegt Kindt. “We moeten van de rustperiode gebruik maken om energie op te doen en de batterijen op te laden voor de rest van het seizoen. Het was een vrij drukke periode, maar we hebben die goed doorstaan. Er was amper sprake van blessures. Na Nieuwjaar wordt het opnieuw vrij intens. Het wordt belangrijk om onze focus te behouden. Uiteraard kijken we nu al uit naar de bekerfinale (op 26 februari tegen Roeselare, red.). In België is dat sowieso een unieke gebeurtenis, voor zoveel toeschouwers in het Sportpaleis. Ik stond eerder al met Maaseik en Roeselare in de bekerfinale. Met Roeselare behoorde ik tweemaal tot het winnende kamp, maar ik kwam amper aan spelen toe. Dat zal met Menen hopelijk anders zijn”, blikt Kindt al vooruit.