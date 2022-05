Lotte Scheldeman Vlaams kampioene 1500m

Provinciaal voetbal KVVV s’ Herenelde­ren en voorzitter Steve Stas trekken kaart van de jeugd: “Trots op jeugduit­brei­ding en opstart G-voet­bal”

Een drietal jaar geleden zag het verdere bestaan van tweedeprovincialer s’ Herenelderen er niet goed uit. Tongerenaar Steve Stas, ex-voetballer kon het niet langer met lede ogen aanzien. Hij nam het besluit om zich te ontfermen over s’ Herenelderen en vroeg zijn vriend Wesley Warnots om het sportieve voor zijn rekening te nemen. Ondertussen is de club springlevend. Er is een dynamisch bestuur met een uitstekende mix van gedreven jongeren en bestuursleden met de nodige ervaring. Ondanks stevige concurrentie in het Tongerse provinciale voetbal met volgend seizoen de start van de nieuwe fusieclub Unico Tongeren is s’ Herenelderen aan het groeien.

